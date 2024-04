Europa League, le statistiche verso Roma-Leverkusen e Atalanta-Marsiglia

statistiche e. league

Quarta semifinale europea consecutiva per i giallorossi che temono la voglia di vendetta del Bayer. Per i nerazzurri è la prima volta contro l'Olympique

ROMA-LEVERKUSEN, LE STATISTICHE

• La Roma ha raggiunto le semifinali in tutte le ultime quattro stagioni nelle competizioni europee (2020/21, 2022/23 e 2023/24 in Europa League, 2021/22 in Conference League). Tra le squadre italiane solo la Juventus ha collezionato più stagioni consecutive chiuse con almeno la semifinale raggiunta nelle maggiori competizioni europee (cinque tra il 1994/95 e il 1998/99) – quattro anche per l’Inter tra il 1963/64 e il 1966/67.

• Roma e Bayer Leverkusen si sono incontrate in sei precedenti nelle maggiori competizioni europee: due successi giallorossi, tre pareggi e una vittoria tedesca il bilancio. I neo campioni di Germania sono una delle due squadre tedesche più affrontate dai giallorossi in questi tornei (sei confronti anche con il Bayern Monaco – 1V, 5P).

• Dopo i primi quattro incontri europei tra le due formazioni nella fase a gironi della UEFA Champions League (1V, 2N, 1P tra il 2004/05 e il 2016/16), la Roma ritroverà il Bayer Leverkusen in semifinale di UEFA Europa League per la seconda stagione consecutiva: nel 2022/23 furono i giallorossi a passare il turno, grazie al successo interno per 1-0 all’andata e al pareggio per 0-0 nel match di ritorno.

• La Roma affronterà una squadra tedesca per la 40a volta nella sua storia nelle maggiori competizioni europee (bilancio in perfetto equilibrio finora – 17V, 5N, 17P): solo contro squadre inglesi (47) e spagnole (44) i giallorossi contano più confronti in questi tornei.

• La Roma ha superato il turno in due dei tre precedenti in cui ha disputato una semifinale di Coppa UEFA/UEFA Europa League: contro il Brøndby nel 1990/91 e proprio contro il Bayer Leverkusen nella passata stagione – unica eliminazione contro il Manchester United nel 2020/21. • Solo il Liverpool (29) ha segnato più gol del Bayer Leverkusen (27) nella UEFA Europa League 2023/24.

ATALANTA-MARSIGLIA, LE STATISTICHE

• L'Atalanta ha raggiunto le semifinali in una grande competizione europea per la seconda volta nella sua storia (insieme alla stagione 1987/88 in cui entrò tra le migliori quattro in Coppa delle Coppe, ma fu poi eliminata dal KV Mechelen).

• Atalanta e Olympique Marsiglia si affronteranno per la prima volta in una competizione europea.

• L’Olympique Marsiglia sarà la terza formazione francese affrontata dall’Atalanta in una competizione europea: la Dea aveva già affrontato il Lione nella fase a gironi della UEFA Europa League 2017/18 (1V, 1N) e il PSG ai quarti di finale di UEFA Champions League 2019/20 (1P).

• Questa sarà l’ottava volta che l’Olympique Marsiglia giocherà una semifinale di una della maggiori competizioni europee: la formazione francese ha passato il turno in quattro occasioni (tra cui una contro una formazione italiana: il Bologna in Coppa UEFA nel 1998/99) ed è stata eliminata in tre (inclusa la più recente nel 2021/22: contro il

Feyenoord in UEFA Conference League).

• Solo il Liverpool (29) e il Bayer Leverkusen (27) hanno segnato più gol dell’ Olympique Marsiglia (26) nella UEFA Europa League 2023/24.