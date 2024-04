Sinner prepara l'ATP Masters 1000 di Madrid scansando le "pallate" di Thompson

TENNIS

L'azzurro si sta preparando all'esordio sulla terra rossa spagnola contro Lorenzo Sonego e per farlo si è sottoposto a una seduta d'allenamento piuttosto tormentata

Se chi inizia bene è a metà dell'opera, Jannik Sinner deve forse iniziare a preoccuparsi. Il 22enne di Sesto Pusteria si sta allenando a Madrid in vista della sfida contro Lorenzo Sonego, tuttavia ha dovuto far i conti con un avversario più tosto del previsto. Per farsi trovare pronto l'azzurro si è cimentato in alcune sessioni nei quali “set di prova” con avversari del circuito e, proprio in occasione della sfida con Jordan Thompson, ha dovuto scansare alcune palle veramente pericolose.

Nel corso degli scambi con l'australiano (che potrebbe porsi sul percorso dell'altoatesino nel terzo turno), Sinner è stato inizialmente colpito involontariamente al corpo prima di subire un rimbalzo sfavorevole che è finito sul suo volto. Nulla di grave per il talento tricolore che prenderà parte per la prima volta a un Masters 1000 come testa di serie numero 1, ma che dovrà far i conti con gli imprevisti legati alla terra rossa.