Formula 1, clamoroso in Red Bull: Newey pronto a lasciare a fine stagione

DALL'INGHILTERRA

Il geniale progettista avrebbe comunicato alla scuderia il desiderio di interrompere il proprio contratto con un anno di anticipo. Decisione presa in scia allo scandalo che ha coinvolto Horner

Adrian Newey è pronto a lasciare Red Bull! Il progettista della monoposto più veloce della Formula 1 ormai da diverse stagioni, secondo quanto filtra dalla stampa inglese e tedesca, starebbe negoziando un addio anticipato dal team campione del mondo come conseguenza della vicenda che ha coinvolto il team principal Chris Horner. Il contratto tra Newey e Red Bull scade nel 2025, ma le parti potrebbero separarsi già alla fine di questa stagione e quindi scrivere un nuovo capitolo personale in un'altra scuderia nella prossima.

Come riportato da AutoMotorSport e BBC, Newey - turbato dalla situazione creatasi all'interno della scuderia dopo le accuse di molestie sessuali verso una dipendente a Horner, assolto dalla squadra dopo una indagine interna - avrebbe maturato la decisione di interrompere il proprio rapporto con Red Bull.

Dalla bufera Horner ne è uscito rafforzato con l'appoggio del team, ma le scorie non mancano e uno dei più in bilico è proprio il geniale progettista che si è detto scontento della lotta di potere nella squadra, chiedendo di non essere coinvolto completamente nella progettazione delle monoposto di nuova generazione che si vedranno nel 2026.

Con Red Bull, Adrian Newey ha vinto in totale 13 Mondiali - sei costruttori e sette piloti - con Vettel e Verstappen.