Inter, Calha e Thuram a Zhang: "Siamo costati meno della tua macchina, vogliamo un regalo"

I giocatori nerazzurri pazzi di gioia dopo lo scudetto in chat con il presidente: “Lo sapevo che era un errore entrare in questa live..."

Scherzi e risate per tutti. Stamani i giocatori dell'Inter hanno festeggiato scudetto e stella anche sui social. L’iniziativa su Instagram di Hakan Calhanoglu che ha deciso di svegliare i compagni dopo la notte di festa. Ecco così comparire Asllani che implora “il miglior centrocampista del mondo”: “Quando mi fai tirare una punizione?”.

Arriva poi Dimarco appena sveglio, che resta collegato pochi minuti perché deve andare a fare colazione ("ma sono già le 12..."). Poi c’è Barella che tutti invitano ad andare a tagliarsi i capelli: "Oh ma lasciatemi stare. Marcus quegli occhiali sono indegni". Thuram infatti viene “svegliato” ma si nasconde dietro occhiali da sole a specchio e non dice dove si trova (albergo?) per non farsi “trovare dai tifosi”.

Poi è il turno di Lautaro, che si congeda velocemente perché deve “stare con i bambini”. Tutti a gran voce chiedono ad Hakan di contattare il presidente in Cina... dopo vari tentativi Zhang risponde ed esplode l’applauso. Anche lui è assonnato (in Cina è sera), ma Thuram lo incalza: "Pres, io e Calhanoglu siamo costati zero euro. Zero euro! La tua macchina è costata di più, vogliamo un regalo". "Lo sapevo che era un errore entrare in questa live..." risponde il numero uno nerazzurro.

Poi il presidente si informa sul tempo a Milano (pioggia e freddo ndr) e i giocatori gli chiedono: "Ma il bus scoperto è sabato dopo la partita?" "Sì. Non so ancora quando sarà la partita ma il bus sì, è nel weekend per il maltempo".

Poi Altre chiamate: Dumfries non risponde. Thuram spiega che, secondo lui, si è perso in Piazza del Duomo. Ah no… alla fine si collega anche lui ma da una stanza buia e si intravede solamente nell’ombra. Dice che è andato a letto alle sei. Poi ancora Thuram: "Vai, chiama il Demone". "Ma il Demone non ha Instagram", gli fa notare Lautaro.