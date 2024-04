Inter, l'anteprima della maglia 2024/25 con la seconda stella

A un passo dalla conquista del ventesimo scudetto, primo match point lunedì sera nel derby contro il Milan, l'Inter ha già pronta la nuova maglia per la stagione 2024/25. Nell'anticipazione di FcInter1908 sulla divisa da casa, si vedono grosse novità: quello che colpisce di più è ovviamente l'andamento delle righe nerazzurre, verticali per tre quarti e oblique per la restante parte (e dovrebbero proseguire anche sui pantaloncini). Per il resto lo scollo sarà a V, lo stemma del club di color oro e compare per la prima volta la seconda stella. In mezzo il tricolore simbolo dei campioni d'Italia, che rispetto al render sarà allineato a sponsor tecnico e stemma, e sul petto il nuovo main sponsor, che sarà Betsson.