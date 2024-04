Tetto alle spese in Premier League: club chiamati al voto

© Getty Images

Un tetto di spesa legato al reddito dei club con i guadagni più bassi per la stagione 2025/26. I club di Premier League sono chiamati lunedì a votare per imporre un limite che consentirebbe alle società di spendere solo cinque volte le entrate commerciali e televisive delle squadre in fondo alla classifica. Lo riporta The Athletic. L'idea è basata sul concetto di 'ancoraggio'. La maggioranza dei 20 club sono favorevoli alla proposta, che avrà bisogno del sostegno di almeno 14 club della Premier. Tra i club contrari Chelsea, Manchester City e Manchester United.