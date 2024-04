Tennis, Masters 1000 Madrid: Sonego batte Gasquet e si regala Sinner  

© ansa

Esordio convincente per Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Madrid, dotato di un montepremi di 7.877.020 euro, in corso sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola Il 28enne torinese, n.52 del ranking ATP, ha battuto il francese Richard Gasquet, n.116 promosso dalle qualificazioni, per 6-2 7-5, in un'ora e 23' di gioco. Al secondo turno per Sonego derby tricolore con Jannik Sinner, n.2 del ranking e primo favorito del seeding: il 22enne di Sesto Pusteria ha vinto tutte e quattro le sfide precedenti con il piemontese, tutte nel 2023, la più recente negli ottavi di Vienna a ottobre.