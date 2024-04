Parata con bus scoperto: Inter-Torino spostata a domenica alle 12,30

IL CALENDARIO DEI FESTEGGIAMENTI

Il clou ci sarà nel weekend e i nerazzurri giocheranno con i granata nel lunch match

Dopo che si è deciso di rinviare al fine settimana la parata con il bus scoperto, causa maltempo, l'Inter ha chiesto alla Lega Calcio di giocare la partita con il Torino domenica alle 12,30 invece che sabato alle 15, come da calendario, e la proposta è stata accettata. L’idea del club è quella di poter sfilare tra le vie della città con l’autobus scoperto a fine partita, per festeggiare con tutti i tifosi presenti. Sono ancora da definire i dettagli completi del percorso del bus, ma si dovrebbe partire in ogni caso dallo stadio per raggiungere Piazza Duomo. Da lì, i giocatori dovrebbero salutare i tifosi dalla Terrazza 21, dove è previsto anche un DJ set.

La conclusione dei festeggiamenti sarà in occasione dell’ultima partita casalinga dell’Inter, contro la Lazio, quando andrà in scena la consegna della coppa della scudetto. La gara è in calendario nel weekend del 19 maggio ma la Lega di Serie A deve ancora pronunciarsi ufficialmente sul giorno e sulla data della partita. A fine partita, i giocatori sfileranno sul prato di San Siro per raggiungere il palco, che verrà posto a centrocampo, e riceveranno la coppa dello scudetto. Finita la cerimonia di premiazione ci sarà un maxi concerto che andrà in scena sempre a San Siro. Saliranno sul palco tanti tifosi vip, come Ligabue, Max Pezzali, Andrea Bocelli e tanti altri ancora. Dopo il concerto i giocatori dovrebbero proseguire i festeggiamenti in un evento al Castello Sforzesco.