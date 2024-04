La Roma avanza, il Bayer evita il Milan ed esulta: è polemica social  

IL CASO

Il gesto di un collaboratore di Xabi Alonso non è passato inosservato. De Rossi: "Lui è sempre stato un signore"

© Da video Un anno dopo Roma e Bayer Leverkusen si contenderanno ancora la finale di Europa League. I tedeschi, freschi vincitori della Bundesliga e ancora imbattuti, hanno superato il West Ham e un curioso episodio al termine del match di ritorno sta facendo il giro dei social. Dopo il fischio finale all'Olympic Stadium si vede Xabi Alonso osservare gli ultimi secondi di Roma-Milan: a colpire è l'esultanza del suo staff alla notizia del passaggio del turno dei giallorossi. Evidentemente i tedeschi temevano maggiormente i rossoneri, finito ko meritatamente in entrambe le partite.

Starà a De Rossi adesso sfruttare il video 'incriminato' per caricare ulteriormente la squadra in vista del doppio impegno programmato per il 2 e il 9 maggio. "Non ho visto la scena, magari hanno un po' di senso di rivincita visto l'anno scorso. Ma Xabi è sempre stato un signore" il primo commento del tecnico giallorosso dopo aver saputo della reazione dei tedeschi.