Libere 1 Jerez, dominio Gresini. Alex Marquez davanti a Marc, avvio in salita per Bagnaia

La famiglia Marquez fa gli onori di casa a Jerez de la Frontera: miglior tempo per Alex in un minuto, 36 secondi e 630 millesimi davanti al fratello maggiore Marc, staccato di oltre mezzo secondo (507 millesimi). Uno-due delle Ducati nella livrea celeste del Gresini Racing. Terzo e quarto temo per le Aprilia factory del dominatore del weekend di Austin Maverick Vinales (+0.591) e Aleix Espargarò (+0.673). Ad interrompere - un po' a sorpresa - lo strapotere dei piloti di casa Franco Morbidelli con la Ducati Parmac (+0.917), davanti a quella VR46 di Marco Bezzecchi. Settimo tempo per la wild card KTM Daniel Pedrosa che precede l'altra KTM Red Bull del titolare Brad Binder. Un po' in ombra i due piloti spagnoli più attesi (insieme a Vinales, s'intende): nono tempo per il leader del Mondiale Jorge Martin (+1.005), decimo per la rivelazione Pedro Acosta, con un ritardo di soli sette millesimi più alto di quello del connazionale, leader della classifica generale. Inizia in salita il weekend pagnolo di Ducati Lenovo: dodicesimo e tredicesimo tempo per Francesco Bagnaia (+1.162) ed Enea Bastianini (+1.256) alle spalle della Desmosedici VR46 di Fabio Di Giannantonio.