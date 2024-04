Libere GP Spagna, Vinales: "Passo c'è, sono soddisfatto e posso fare bei tempi". Marquez: "Sto sempre meglio"

GP SPAGNA

I due piloti spagnoli sono contenti del venerdì di libere concluso sulla pista di Jerez

MotoGP, le immagini del venerdì di Jerez











































Maverick Vinales e Marc Marquez sorridono dopo il venerdì di libere della MotoGP in Spagna. A Jerez, infatti, dopo la Ducati di Pecco Bagnaia si piazzano l'Aprilia di Vinales e la Desmosedici del Cannibale, col pilota ex Yamaha che sulla RS-GP si trova sempre meglio: "Stiamo andando benissimo e penso che la pista è particolare e difficile. Facciamo i test e tutti sappiamo cosa fare, qui è una pista per vedere a che livello siamo - le parole di Vinales-. Nel terzo settore non riesco a frenare bene, c'è margine, ma col passo e col giro sono felice e soddisfatto di questo venerdì".

E a chi gli chiede il suo segreto per il miglioramento repentino in sella all'Aprilia spiega: "Il cambiamento è stato graduale, con Cazeaux e gli altri del team abbiamo lavorato tanto e gradualmente abbiamo cambiato la moto per girare bene e meglio. Quando fai gare davanti e qualifiche veloci prendi fiducia ed è chiaro che si fa meglio. Abbiamo migliorato la ciclistica, con l'elettronica sia a posto anche se da una pista all'altra devi aggiustare sempre qualcosa. Ma posso fare bei tempi"

MARQUEZ: "STO SEMPRE MEGLIO"

Terzo tempo, come detto, per la Ducati del team Gresini di Marc Marquez: "Il T4 lo devo migliorare, così come in curva 2 devo capire come fare perché non sono costante. Oggi abbiamo girato e preso subito i tempi, poi siamo calati. Il giro secco è buono, un decimo ti porta dalla prima alla terza fila. La qualifica sarà complicata. Sono contento perché siamo partiti con il set up di Austin e mi sono sentito meglio rispetto a Portimao. Mi sono concentrato su di me per capire meglio la moto, a ogni circuito mi sento sempre meglio in sella a questa moto. Dopo Austin fa un po' male, perché cadere non è bello. Ma ho capito l'errore, ora sto ballando là davanti e mi sto divertendo. Cerchiamo costanza".