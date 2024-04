Ligue 1: poker Psg al Lorient, titolo a un passo  

FRANCIA

I parigini vincono 4-1 col Lorient con doppiette di Dembélé e Mbappé: per chiudere il discorso serve solo un punto

© Getty Images Il recupero della ventinovesima giornata di Ligue 1 tra Psg e Lorient termina con la vittoria esterna per 4-1 dei parigini, che si trovano ora a un passo dal dodicesimo titolo nella competizione: decidono la sfida le doppiette di Dembélé (al 19’ ed al 60’) e Kylian Mbappé (in rete al 22' e al 90'). Il Monaco rimanda la festa parigina battendo 1-0 il Lille con il gol di Fofana al 61’, mentre tra Marsiglia e Nizza finisce 2-2.

LORIENT-PSG 1-4

Il Psg fiuta il match point per la vittoria del titolo e vuole orientare fin da subito la sfida sui giusti binari, ma Kalulu e Kari spaventano nei primi minuti di gioco Donnarumma con due conclusioni pericolose che terminano di poco fuori. La reazione degli uomini di Luis Enrique produce un uno-due micidiale: Dembélé porta avanti i suoi con un preciso mancino dal limite al 19’, mentre due minuti dopo Nuno Mendes sfonda sulla sinistra e serve a Mbappé la palla del facile 2-0. Il classe 2006 Mayulu prova a partecipare alla festa, ma il suo tiro non trova lo specchio. L'ex esterno del Barcellona conferma il suo momento d'oro firmando la doppietta al 60’ con un tap-in in area piccola dopo un'azione clamorosa del numero 7, assistman nell'occasione. Bamba realizza il gol della bandiera al 73’ con un perfetto colpo di testa su assist di Mendy, Mbappé chiude i conti nel recupero con un bel destro sul secondo palo al termine di un’azione personale. Padroni di casa che restano penultimi a 26 punti.

MONACO-LILLE 1-0

Il Monaco rimanda la festa del Paris Saint-Germain piegando 1-0 il Lille. La prima frazione di gioco si disputa su ritmi molto alti, con varie occasioni da una parte e dall’altra. I monegaschi cercano di premere sull’acceleratore nella parte centrale dei primi quarantacinque minuti, con una doppia occasione importante che tuttavia non porta al vantaggio: al 27’ ci prova Fofana di testa su corner, mentre qualche minuto più tardi è Minamino a sfiorare l’1-0. La squadra di Fonseca si fa vedere in avanti maggiormente in chiusura di primo tempo, che però si conclude a reti bianche, sullo 0-0. Al 47’ Gudmundsson flirta con il vantaggio per i Dogues, ma il suo colpo di testa si stampa sul palo. Gli uomini di Hutter tornano a spingere dopo lo spavento, e appena superata l’ora di gioco trovano finalmente il gol del vantaggio: al 61’ Fofana pesca il jolly con la gran botta di sinistro dalla lunga distanza, per l’1-0 dei monegaschi. Nei venti minuti finali il Losc ci prova in tutti i modi, ma al triplice fischio i tre punti finiscono nelle tasche della squadra di casa. Con questo 1-0 il Monaco sale a 58 punti in classifica, a -11 dal Psg a quattro giornate dalla fine. Il Lille rimane fermo a quota 52 punti, al quarto posto fallendo il sorpasso al Brest terzo.

MARSIGLIA-NIZZA 2-2

Pareggio spettacolare tra Marsiglia e Nizza, al Velodrome finisce 2-2. Buon avvio della squadra di Farioli, che poco prima del quarto d’ora di gioco riesce anche a stappare la partita: al 13’ l’ex Atalanta e Sassuolo Boga pesca Moffi dentro l’area di rigore, il quale fa partire il destro che vale l’1-0. Dopo il gol incassato l’OM reagisce, iniziando a premere forte. All’ora di gioco gli uomini di Gasset riescono a riportare l’incontro in equilibrio, grazie alla gran botta di Clauss al 31’ in diagonale da fuori area. Nel miglior momento dei padroni di casa però, ecco che arriva l’episodio che stravolge di nuovo completamente la partita: al 47’ Moumbagna riceve il secondo cartellino giallo, lasciando il Marsiglia in dieci uomini per tuttala durata del secondo tempo. In avvio di ripresa l’OM riesce incredibilmente a completare la rimonta, grazie al rigore conquistato (e assegnato dopo controllo al Var) da Balerdi e trasformato dagli undici metri da Pierre-Emerick Aubameyang. I rossoneri non ci stanno, e si rimettono in moto per cercare il nuovo pareggio, che arriva puntuale al 72’: ci pensa il terzino Bard, con una sassata di sinistro da fuori area che si spegne all’angolino basso, a firmare il 2-2. L’Ogc prova in tutti i modi a strappare i tre punti nel quarto d’ora finale, ma il forcing ospite non sortisce alcun effetto: finisce 2-2, con le squadre che si dividono la posta in palio. Il Nizza resta quinto a 48 punti, mentre il Marsiglia aggancia il Lione all’ottavo posto, a quota 41.