Sei italiane in Champions League? Sì può davvero, dipende da Roma o Atalanta

LO SCENARIO

Se giallorossi o nerazzurri vincessero l'Europa League senza terminare il campionato nelle prime quattro posizioni, il posto extra per la Serie A sarebbe comunque assegnato

© Getty Images Il calcio italiano dopo aver acquisito con le prestazioni sul campo il diritto alla quinta squadra nella Champions League 2024/25, con il nuovo format a girone unico, può sognare di avere anche una sesta partecipante nella competizione per club più importante a livello continentale. Oltre ai quattro posti assegnati con il piazzamento in campionato, infatti, se una tra Roma e Atalanta dovesse non centrare il quarto posto in Serie A e al tempo stesso trionfare in Europa League - e dunque qualificarsi in quel modo alla Champions -, si aprirebbe un posto per la squadra meglio piazzata in campionato tra quelle rimaste escluse.

Un dettaglio non indifferente e riportato nel regolamento della competizione al punto 3.07 dove viene spiegato che il ranking stagionale nelle coppe europee dà un posto bonus nella Champions League successiva a prescindere, senza seguire l'andamento dei campionati nazionali.

Con Roma o Atalanta vincenti in Europa League ma fuori dalle prime quattro posizioni, dunque, l'Italia potrebbe qualificare alla Champions 2024/25 quattro squadre tramite il campionato, la vincente dell'Europa League e la sesta come bonus ranking Uefa.

Addirittura le squadre italiane in Europa per la stagione 2024-25 potrebbero diventare dieci se si avverassero le condizioni elencate sopra a cui si aggiunge la vittoria della Conference League della Fiorentina che dovrebbe sempre concludere fuori dalle prime otto. A quel punto la Serie A avrebbe: le prime cinque qualificate in Champions insieme alla vincente dell'Europa League (6), sesta e settima in Europa League insieme alla Fiorentina (3), l'ottava in Conference League.