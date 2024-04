Clamoroso: Alfa Romeo Milano cambia nome e diventa "Junior"

LA NOTIZIA

La notizia ha del clamoroso, a meno di una settimana dalla presentazione mondiale l’Alfa Romeo Milano cambia nome in Alfa Romeo Junior. “Pur ritenendo che il nome Milano rispetti tutte le prescrizioni di legge, e in considerazione del fatto che ci sono temi di stretta attualità più rilevanti del nome di una nuova auto, Alfa Romeo decide di cambiare il nome da Milano a Junior, nell'ottica di promuovere un clima di serenità e distensione" con queste parole Jean-Philippe Imparato, Amministratore Delegato di Alfa Romeo, spiega la decisione presa.

È la risposta della casa del Biscione alle parole di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, che aveva affermato poche ore dopo il lancio che: “Chiamare Milano una vettura prodotta in Polonia è vietato dalla legge perché può trarre in inganno il consumatore”.

Stellantis con questa mossa punta a spegnere le polemiche di queste giorni.