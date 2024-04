Inter e Juve verso una stagione infinita: possibili 69 partite, il mercato sarà decisivo

VERSO IL 2024/25

Le due rose dovranno avere adeguati ricambi per far restare sempre alto il livello e competere quindi al massimo

Quella che si aprirà il prossimo luglio rischia di essere una stagione davvero infinita per Inter e Juventus. Ossia per i due club italiani che nel giugno del 2025 si ritroveranno a disputare il Mondiale per club. A conti fatti giocheranno la bellezza di 5 competizioni, un record unico nella storia. I nerazzurri, al pari degli acerrimi rivali bianconeri, saranno impegnati per la bellezza di 11 mesi di fila, visto che la prossima Serie A scatterà il 17 agosto, mentre il 12 luglio è prevista la finale del Mondiale. Un vero e proprio forcing soprattutto per i calciatori, con chiare conseguenze anche sul mercato della prossima estate.

Mercato sì, perché con tutte queste gare in calendario, sarà fondamentale avere una rosa ampia e con tanti ricambi per rendere sempre al meglio. In tal senso dovrà lavorare soprattutto la Juventus, reduce da una stagione con solo il campionato e la Coppa Italia. Giuntoli dovrà quindi aggiungere qualità ma pure quantità. D'altronde la Vecchia Signora, così come l'Inter, sarà chiamata fronteggiare cinque competizioni con almeno 51 partite. Almeno perché i match 'assicurati' sono i 38 della Serie A, gli 8 della nuova Champions e i tre della fase a gironi del Mondiale per club. Senza dimenticare il sicuro ottavo di Coppa Italia da aggiungere alla semifinale della Final Four di Supercoppa Italiana che andrà in scena in Arabia Saudita (tutto in esclusiva su Mediaset).

Numeri alla mano quasi un bollettino da guerra, che potrebbe 'peggiorare' nel caso Inter e Juventus raggiungessero la finale in ogni torneo. I due club infatti arriverebbero a toccare quota 72 gare in 11 mesi. Per la gioia di chi chiede un calendario meno fitto con l'obiettivo di tutelare la salute degli attori in campo.

