Prequalifica Jerez: guizzo finale di Bagnaia, Vinales e Marc Marquez nella sua scia

PREQUALIFICA

Miglior tempo del due volte campione del mondo nel turno di prequalifica che chiude il day one del quarto appuntamento iridato

© Getty Images La prima giornata di prove del Gran Premio di Spagna va in archivio con la prequalifica che stabilisce i magnifici dieci che accedono direttamente alla fase calda delle qualifiche del sabato, quelle che stabiliscono la pole position e lo schieramento di partenza della Sprint Race del sabato andaluso e del GP di Spagna full distance della domenica. Davanti a tutti chiude il turno Francesco Bagnaia che riscatta un primo turno di prove libere anonimo e stacca il tempo di un minuto, 36 secondi e 25 millesimi. Alle spalle del ducatista c'è Maverick Vinales, a lungo leader del ranking ma alla gfine appunto secondo con un distacco di un decimo tondo tondo. Terzo tempo per Marc Marquez con la migliore delle Ducati Gresini (+0.143). Completano la top five Marco Bezzecchi (+0.339) e Jorge Martin (+0.410)con altre due Desmosedici: quella targata VR46 e quella Prima Pramac. Superano il taglio in quest'ordine dalla sesta alla decima posizione anche Pedro Acosta, Aleix Espargaro, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez. Quest'ultimo non ripete l'exploit della mattinata (miglior tempo nelle prove libere 1) ma si salva per il rotto della cuffia nonostante una scivolata nella prima parte della prequalifica.

© Getty Images

Un venerdì che si chiude all'insegna della discontinuità... virtuosa per Bagnaia, che nelle ultime esibizioni aveva faticato di più nella prima giornata del weekend di gara. Segno che dalle parti di Borgo Panigale (e in particolare nella "situation room" rossa) nessuno è rimasto con le mani in mano tra Austin e Jerez de la Fontera. Si preannuncia insomma una sfida al calor bianco tra Pecco, Vinales, Martin e probabilmente almeno un paio di altri piloti vogliosi di dire la loro per la vittorie nelle due gare in programma. Soprattutto se a mischiare le carte nel prosieguo del fine settimana spagnolo dovesse arrivare la pioggia...

© Getty Images

Dovranno andare a caccia degli ultimi due posti disponibili per lo showdown del Q2 Brad Binder con la KTM Red Bull e Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac, unica Desmosedici fuori dalla top ten), autori rispettivamente dell'undicesimo e del dodicesimo tempo della prequalifica andalusa. Pista tutta in salita anche per Jack Miller con l'altra KTM factory e per Dani Pedrosa, alla prima wild card stagionale con la moto austriaca: P13 per l'australiano, P14 per il veterano spagnolo.

© Getty Images

Turno deludente (e non è una novità) per Yamaha e soprattutto Honda. Alex Rins parcheggia la sua M1 Monster Energy sulla quindicesima casella della classifica dei tempi, Fabio Quartararo non va oltre la ventesima performance sulla moto gemella. Non si schioda dalle ultime posizioni Luca Marini, autore della peggior performance della galassia Honda (più che altro un buco nero...). Alle spalle del fratello minore di Valentino Rossi (il cui ritardo dalla vetta è molto vicino ai due secondi-uno e 830 millesimi) c'è solo la wild card Aprilia Lorenzo Savadori in sella alla RS-GP laboratorio della Casa di Noale.