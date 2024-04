Di generazione in generazione: Jaguar giura fedeltà alla Formula E fino al 2030

FORMULA E

Il Costruttore inglese in pista con la GEN3Evo nel prossimo biennio, poi con la ancora più futuribile GEN4 dal 2027 in avanti

© Getty Images Jaguar diventa il secondo costruttore del Campionato del Mondo ABB FIA di Formula E a rinnovare almeno fino al 2030, anno nel quale avrà luogo la sedicesima stagione del Mondiale elettrico, a conferma della strategia del brand che punta all’elettrificazione completa già partire dal 2025. L'annuncio che conferma la presenza Jaguar fin dentro l'era della GEN4 è arrivato nemmeno ventiquattro ore dopo il lancio della GEN3 Evo che scenderà in pista nel prossimo biennio e a poche ore dall'ottavo round di questa stagione sul circuito cittadino di Montecarlo, nel quale tutta l'azione (prove libere, prove ufficiali e gara) sarà concentrata nella giornata di sabato 27 aprile.

Questo annuncio è in linea con gli obiettivi a lungo termine di Formula E, di FIA e di Jaguar che puntano a raggiungere la sostenibilità e l'innovazione dell'industria automobilistica, sia in pista che fuori. L'importante accordo evidenzia una collaborazione duratura incentrata sul progresso della tecnologia delle corse elettriche, sottolineando la dedizione di tutte e tre le organizzazioni nello sfruttare al meglio le caratteristiche e le innovazioni della mobilità elettrica. Consolida, inoltre, il ruolo di Jaguar come uno dei costruttori pionieri della Formula E in grado di abbracciare prontamente la prossima fase del campionato: GEN4.

La GEN4 sarà testimone di un importante innovazione nelle corse elettriche, garantendo progressi significativi in termini di efficienza energetica, prestazioni di gara e standard di sicurezza. Questa nuova monoposto introdurrà caratteristiche quali una capacità di rigenerazione superiore ai 700 kW e una potenza in uscita fino a 600 kW. L’adesione di Jaguar TCS Racing alla nuova era GEN4 della Formula E riafferma il suo impegno a sperimentare soluzioni di gara sostenibili, spingendo al tempo stesso il proprio percorso tecnologico verso nuovi traguardi.

JAGUAR IN FORMULA E: LA PARTNERSHIP CONTINUA

Il team Jaguar è uno dei più longevi nel paddock della Formula E, potendo vantare una serie di successi che pochi possono annoverare nella loro esperienza nel Campionato. Dal suo ingresso in Formula E nella stagione 3 (2016/17), Jaguar ha disputato oltre cento gare e ha ottenuto 13 vittorie, 37 podi e 8 pole position.

L'impegno di Jaguar nell'era GEN4 prolunga il suo coinvolgimento nel Campionato del Mondo ABB FIA Formula E per almeno quattordici anni. Questa decisione epocale inaugura un capitolo straordinario nella storia del motorsport dell'azienda, che ha scelto la Formula E per il suo ritorno alle competizioni motoristiche dopo una pausa di dodici anni. Con il Campionato che funge da terreno di prova definitivo per la tecnologia dei veicoli elettrici di Jaguar, questo impegno si allinea perfettamente con l’obiettivo dell'azienda di passare interamente ai veicoli elettrici entro il 2025.

L’impegno di Jaguar nell'era GEN4 giocherà senza dubbio un ruolo fondamentale nel plasmare il panorama della mobilità sostenibile. Il rinnovo di una partnership già di successo dimostra la loro visione di un mondo più pulito, più sicuro e più inclusivo. L'annuncio arriva nel momento in cui cresce l'entusiasmo per il Monaco E-Prix, giro di boa della Stagione 10, che si terrà sul circuito cittadino di Montecarlo sabato 27 aprile. L'annuncio segue anche il successo della GEN3 Evo, il modello più veloce ad oggi.

Jeff Dodds, CEO di Formula E, ha dichiarato:

"Siamo entusiasti del fatto che Jaguar TCS Racing si stia impegnando nell'era GEN4 del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E. La dedizione di Jaguar all'innovazione e alla sostenibilità si allinea perfettamente con il nostro obiettivo di ridefinire il futuro delle corse. Mentre attendiamo con impazienza gli entusiasmanti progressi che l'era GEN4 promette, la continua collaborazione di Jaguar sottolinea l'impatto significativo che la Formula E ha avuto sullo sviluppo della tecnologia dei veicoli elettrici e sulla definizione di un motorsport più verde ed esaltante."

James Barclay, Managing Director di JLR Motorsport e Team Principal di Jaguar TCS Racing, ha dichiarato:

"Come team TCS Jaguar abbiamo recentemente festeggiato la nostra centesima gara in Formula E. Con l’obiettivo di Jaguar di divenire un marchio puramente elettrico a partire dal 2025, questo era il momento migliore per l'annuncio. Il nostro impegno nella prossima era GEN4 è una chiara dimostrazione della fiducia del Consiglio di Amministrazione di JLR nel valore della competizione ai massimi livelli, nella nostra etica di corsa all'innovazione e, cosa importante, nel perfetto allineamento con la nostra più ampia strategia aziendale. Sono estremamente orgoglioso di ciò che il team ha raggiunto finora in quello che è l'apice delle corse elettriche e siamo tutti molto entusiasti per il futuro. Jaguar TCS Racing continuerà a guidare il rapido sviluppo della tecnologia EV in pista, a beneficio dei nostri futuri clienti su strada".

Mohammed Ben Sulayem, Presidente della FIA, ha dichiarato:

"Siamo lieti di confermare Jaguar come secondo costruttore impegnato nell'era della Formula E GEN4. Jaguar è stata una colonna portante del campionato fin dalla stagione 3 e una costante contendente al titolo negli ultimi anni, con le attività di gara del marchio e la futura gamma di auto elettriche da strada che sottolineano la sua attenzione alle soluzioni sostenibili. Nel momento in cui presentiamo la monoposto GEN3 Evo, che correrà nelle stagioni 11 e 12 prima che la GEN4 sia introdotta nella stagione 13, lo facciamo con la certezza che la tabella di marcia che stiamo seguendo è in linea con le aspettative dei costruttori per quanto riguarda la pertinenza tra gara e strada. Questo fa ben sperare in un futuro di successo per la Formula E".