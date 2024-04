Marcel Hirscher torna a gareggiare: pronta la corsa ai Mondiali 2025 con la tuta dell'Olanda

SCI ALPINO

Il fuoriclasse austriaco ha deciso di rimettere gli sci ai piedi dopo il ritiro avvenuto cinque anni fa con l'obiettivo di prendere parte alla rassegna iridata in programma a Saalbach

Sci, il grande Marcel Hirscher si ritira













































































































© 1 di 56 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La notizia è degna di entrare negli annali della storia dello sport internazionale: Marcel Hirscher tornerà a gareggiare nello sci alpino e lo farà con la Nazionale Olandese. Se un suo possibile rientro dopo la carriera avviata nel campo dell'attrezzistica era nell'aria, in pochissimi si sarebbero aspettati di vederlo abbandonare i colori dell'Austria per passare a quelli ricoperti dalla madre Sylvia. La scelta sarebbe completamente di cuore, con l'obiettivo di prendere parte sì ai Mondiali casalinghi di Saalbach 2025 senza però togliere posti agli ormai ex compagni di squadra.

Perché l'operazione andasse in porto servirà il nullaosta dell'OESV sul cambio di nazionalità, un'autorizzazione che prontamente è arrivata come confermato dal segretario generale della Federazione Austriaca Christian Scherer: "Negli ultimi giorni ci sono stati colloqui con diverse persone che ci hanno informato della volontà di Marcel Hirscher di poter tornare nel circuito internazionale dello sci. Come Associazione, ovviamente abbiamo fatto del nostro meglio per offrire a Marcel le migliori condizioni possibili in caso di ritorno alle gare e abbiamo potuto spiegargliele in uno scambio personale.Naturalmente ci rammarichiamo molto della sua decisione di richiedere il cambio di nazione alla Federazione sciistica olandese, ma alla fine l'abbiamo appoggiata. Marcel ha fatto cose enormi per lo sci e per l'OESV; apprezzando questo e nello spirito dell'internazionalità dello sci, la Conferenza presidenziale dell'OESV ha approvato oggi all'unanimità la sua richiesta di cambio di associazione”.

Considerato che Hirscher si trova lontano dal mondo dello sci ormai da cinque anni, sarà necessario ripartire da zero per sperare di trasformare il sogno iridato in realtà. Non ci sarà da sorprendersi se vedremo il sette volte campione iridato partecipare alle gare estive in Nuova Zelanda, a caccia di quei punti FIS necessari per prendere prima parte alla Coppa del Mondo e poi ai Mondiali davanti a un pubblico che lo ha sempre amato e che probabilmente sarà l'ultima stagione di una carriera infinita prima del definitivo addio allo sport agonistico.