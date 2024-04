Udinese, Cannavaro parte male: "C'è nervosismo e questo porta a errori che cerchiamo di limare"

QUI UDINESE

Il nuovo tecnico dell'Udinese: "Non possiamo lasciare nulla al caso, dobbiamo valutare ogni situazione"

L'esordio in panchina in Serie A è durato solo poco più di venti minuti, ma non è bastato a Fabio Cannavaro per evitare la prima sconfitta alla guida dell'Udinese, beffato al 95' dalla Roma. "C'è del nervosismo e anche in questi venti minuti si è visto, questo porta disattenzione che si pagano - ha commentato a fine partita -. Bisogna stare tranquilli, ma se siamo in questa situazione è perché commettiamo tanti errori, ma sto cercando di lavorare per limitarli".

La rete subita da Cristante è arrivata da calcio d'angolo dove l'Udinese difende a zona: "Ho cambiato poco in due giorni di lavoro, non ho avuto tempo. Ovviamente se ci sono tanti errori in tal senso, qualcosa va cambiato. Valuteremo tutto, non posso lasciare nulla al caso - ha commentato a fine partita Cannavaro -. I ragazzi sono concentrati e sul pezzo, poi però arrivano gli errori. Non è un periodo fortunato, ma dobbiamo frenare questa situazione".

Il calendario però non è semplice e nel weekend c'è la sfida col lanciatissimo Bologna: "Sulla carta tutti ci danno per sconfitti. Servirà equilibrio a prescindere dal numero di attaccanti in campo. A oggi non penso alle due punte".