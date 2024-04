Luna Rossa si svela al grande pubblico: ecco l'AC75 che prenderà parte all'America's Cup

VELA

L'imbarcazione è stata presentata all'interno del porto di Cagliari alla presenza della madrina Nuccia Prada

Leggera, sinuosa, affascinate, una vera e propria "freccia d'argento" pronta a sorvolare le acque di Barcellona. Basterebbero queste parole per descrivere l'AC75 di Luna Rossa Prada Pirelli, svelata al grande pubblico nel primo pomeriggio di sabato 13 aprile all'interno del porto di Cagliari. Il grande lavoro svolto da ingegneri e meccanici all'interno della Persico di Nembro è stato accompagnato dalla benedizione dell'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi e della madrina Nuccia Prada che, con la tradizionale "rottura della bottiglia" sullo scafo, ha dato il via alla nuova imbarcazione.

Davanti a un pubblico delle grandi occasioni, il patron di Pirelli Marco Tronchetti Provera, il presidente del gruppo Prada Patrizio Bertelli e l'helsman di Luna Rossa Francesco Bruni hanno raccontato i passi che accompagneranno l'intera squadra all'evento che andrà in scena in Spagna a cavallo fra agosto e ottobre.

"Vederla così ovviamente è completamente diverso rispetto che osservarla in cantiere. Non vediamo l'ora di scendere in acqua anche se inizialmente dovremo fare una serie di test che ci porteranno a realizzare la versione definitiva dell'imbarcazione - ha spiegato Bruni -. Sin a ridosso della gara continueremo a lavorare tant'è che nei primi tempi, a partire da oggi, scenderemo in acqua con le appendici e il timone che abbiamo utilizzato nel 2021. A differenza della Nuova Zelanda ci saranno condizioni diverse perché ci sarà molta più onda, tuttavia a Cagliari abbiamo trovato le condizioni ideali per lavorare sia con vento di maestrale che con vento di mare".

Ci sarà insomma da aspettare ancora un po' prima di conoscere la vera "Luna Rossa", tuttavia l'esordio in mare ha rappresentato un passaggio fondamentale per lanciarsi a spron battutto verso la sfida a Emirates New Zealand e tenere alto i colori dell'Italia.

"Luna Rossa una presenza importante. Questa è anche l'occasione per impostare una nuova stagione di programmazione per un impatto può avere riflessi positivi per tutto il territorio sardo - ha sottolineato la governatrice della Sardegna Alessandra Todde -. Noi vogliamo porci non in modo tattico, sfruttando lo spot di un grande evento, ma lavorare e programmare questa presenza per far si' che ci possano essere in futuro non soltanto grandi eventi di questo genere, ma che si crei un contesto strutturale per lo sport e per il turismo di quest'isola".