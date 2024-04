La fidanzata di Declan Rice vittima di bullismo cancella tutte le foto da Instagram

VITTIMA DI BULLISMO

La drastica decisione di Lauren Fryer, finita nel mirino degli hater per il suo aspetto fisico

© Getty Images Lauren Fryer, fidanzata da 8 anni di Declan Rice, ha deciso di cancellare tutte le sue foto da Instagram dopo essere stata vittima di bullismo per via del suo aspetto fisico. "Sei grassa", "Avrebbe potuto scegliere di meglio" alcuni dei commenti poco teneri che hanno cominciato a girare dallo scorso dicembre e che hanno portato la ragazza alla drastica decisione. Anche il centrocampista dell'Arsenal ha cancellato dal suo account le foto di coppia. La 'colpa' di Lauren è solo quella di essere una ragazza normale, lontana dai canoni di bellezza di modelle e influencer che spesso accompagnano calciatori famosi.

Rice e Fryer si conoscono dai tempi della scuola e stanno insieme ormai da ben otto anni. La coppia ha una vita privata riservata e un figlio di nome Jude, nato nel 2022. Sui loro social comparivano ogni tanto le normali immagini di vita familiare, al ristorante o in vacanza.

Vedi anche Altri sport Wrestling: morta Hana Kimura, vittima di cyber-bullismo Purtroppo, però, come ha raccontato il tabloid The Sun, gli insulti e i commenti volgari che sono cominciati a dicembre sono diventati via via sempre più insopportabili.

IL PROFILO INSTAGRAM RIPULITO