Scudetto Inter: festa in Duomo, giocatori sui balconi

Un clima invernale - appena 6 gradi-, la pioggia intermittente ora forte, ora meno intensa. La incerta Milano primaverile si è mascherata da estate dopo che l'Inter ha vinto lo scudetto nel derby con il Milan e raggiunto il ventesimo scudetto potendosi fregiare così della seconda stella sulla maglia dei giocatori. Migliaia di tifosi (15mila secondo i dati della Questura in Piazza Duomo e altre migliaia nelle altre zone della città) si sono riversati nel luogo simbolo da tutti i quartieri a cominciare dallo stadio di San Siro, dove poiché si giocava in casa Milan i sostenitori nerazzurri, non potendo entrare, hanno 'cinturato' lo stadio in attesa della vittoria. Il freddo non ha impedito che le circonvallazioni si riempissero di auto con i rituali clacson pigiati dagli automobilisti in festa. Tante le bandiere, i cartelli, gli striscioni con disegnata la doppia stella. Mentre al Meazza il deflusso dei milanisti si è svolto senza problemi, la gioia dei cugini è esplosa. Fumogeni e fuochi di artificio in Duomo, tamburi, bandiere, vessilli, la Galleria Vittorio Emanuele II strapiena così come la piazza che via via si è riempita, hanno testimoniato di un traguardo atteso da tempo. La polizia locale non ha segnalato particolari criticità: in alcune vie e piazze, in zona largo Cairoli in centro, si sono segnalati dei rallentamenti per la massiccia presenza di auto in coda. Tra fumogeni, bandiere, cori e anche fuochi d'artificio è comparso pure un trattore, arrivato fino al centro della città per celebrare il trionfo degli uomini di Simone Inzaghi: alcuni tifosi sono anche saliti sul tetto del mezzo per saltare e sventolare una bandiera nerazzurra con sopra il tricolore.