EURO 2024, ecco i 18 arbitri: ci sono Guida e Orsato, anche l'argentino Tello nella squadra

LA SELEZIONE

Il presidente degli arbitri UEFA, Roberto Rosetti: "Quelli selezionati sono i migliori direttori di gara disponibili"

© Getty Images Sono diciotto i direttori di gara selezionati dalla commissione arbitrale UEFA per dirigere le 51 partite di EURO 2024 che si terrà in Germania tra giugno e luglio, a loro vanno aggiunti gli assistenti di campo e video. Sono due gli arbitri italiani che saranno protagonisti all'Europeo, Marco Guida e Daniele Orsato con i rispettivi assistenti. Nella lista dei 18 spicca la presenza dell'argentino Facundo Tello con due assistenti, scelti come parte dell'accordo di cooperazione tra UEFA e CONMEBOL.

QUESTO L'ELENCO DEGLI ARBITRI DI EURO 2024

Artur Soares Dias (Portugal)

Jesús Gil Manzano (Spain)

Marco Guida (Italy)

Istvan Kovacs (Romania)

Ivan Kruzliak (Slovakia)

François Letexier (France)

Danny Makkelie (Netherlands)

Szymon Marciniak (Poland)

Halil Umut Meler (Türkiye)

Glenn Nyberg (Sweden)

Michael Oliver (England)

Daniele Orsato (Italy)

Sandro Schärer (Switzerland)

Daniel Siebert (Germany)

Anthony Taylor (England)

Clément Turpin (France)

Slavko Vinčić (Slovenia)

Felix Zwayer (Germany)

© Getty Images

Roberto Rosetti ha commentato: "La UEFA EURO 2024 è il massimo del calcio europeo per le nazionali, con le migliori squadre in competizione, ed è per questo che abbiamo selezionato i migliori arbitri per dirigere queste partite. Tutti gli arbitri scelti hanno mantenuto costantemente gli standard più elevati nelle principali competizioni UEFA e anche nelle loro competizioni nazionali. Si sono preparati eccezionalmente bene per essere in questa posizione e abbiamo piena fiducia in loro per mostrare la loro qualità nel torneo finale."

Le squadre arbitrali di ogni partita saranno composte da un arbitro, due assistenti arbitrali, un quarto ufficiale, un assistente arbitrale di riserva allo stadio e un team di tre videoarbitri. Gli ufficiali di supporto designati agiranno come quarto ufficiale.

La preparazione degli ufficiali per la UEFA EURO 2024 includerà un corso per tutti gli arbitri, gli assistenti arbitrali e i videoarbitri, che si terrà a Francoforte, in Germania, a metà maggio. Durante il torneo, gli arbitri, gli assistenti arbitrali e gli ufficiali di supporto avranno il loro campo base a Francoforte. I videoarbitri saranno basati a Lipsia, dove durante le partite opereranno dall'International Broadcast Centre.