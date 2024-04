La Spagna fuori dagli Europei: la minaccia della Uefa alla federcalcio

INCHIESTA CORRUZIONE

Tutta colpa dell'inchiesta che sta sconvolgendo il calcio iberico con tanto di arresti

© Getty Images La Federcalcio spagnola sta attraversando uno dei momenti più complicati della propria storia. Al centro di un'indagine per corruzione che coinvolge anche l'ex numero uno Luis Rubiales, la RFEF è finita nel mirino del governo spagnolo che potrebbe presto intervenire per cercare di fare chiarezza sull'accaduto. La possibile mossa delle istituzioni della penisola iberica hanno messo in allarme anche Fifa e Uefa, insospettite dalla possibile interferenza della politica nel mondo del pallone spagnolo.

© Getty Images

Secondo Diario As i due massimi governi del calcio mondiale ed europeo avrebbero già avvertito che nel caso ciò avvenisse, potrebbero esserci delle pesanti conseguenze su tutto il movimento calcistico del paese. In particolare la Spagna rischierebbe di essere esclusa dai prossimi Europei in programma a giugno. E pure i singoli club potrebbero vedersi fuori dalle competizioni europee come Champions League ed Europa League per la stagione 2024/25.