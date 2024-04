Marcell Jacobs torna in pista: il 27 aprile sfida a De Grasse e Bromell a Jacksonville

atletica

Il campione olimpico affronterà alcuni dei compagni di allenamento sulla pista dove sta lavorando dallo scorso ottobre

© italyphotopress É arrivato il momento di tornare a gareggiare per Marcell Jacobs. Dopo i dubbi emersi nei giorni scorsi, il campione olimpico ha svelato la data del ritorno in pista che lo vedrà protagonista a Jacksonville in programma sabato 27 aprile. Il 29enne di Desenzano sul Garda sarà di scena all’East Coast Relays, sulla pista dell’Hodges Stadium nella University of North Florida dove il fuoriclasse azzurro si sta allenando dallo scorso ottobre con Rana Reider.

Al ritorno in gara dopo 230 giorni, il portacolori delle Fiamme Oro Padova se la vedrà con lo statunitense Trayvon Bromell, il canadese Andre De Grasse e il giapponese Hakim Sani Brown che si allenano con l’azzurro, ma anche con il francese Christophe Lemaitre, il giamaicano Ryiem Forde, i brasiliani Erik Cardoso e Felipe Bardi e il cinese Xie Zhenye.

Un parterre di tutto rispetto che vede al via diversi medagliati olimpici e che consentirà a Jacobs di prepararsi in vista delle World Relays di staffetta in programma a Nassau (Bahamas) il 4 e il 5 maggio prima di concentrarsi sulle gare individuali in vista delle Olimpiadi Estive di Parigi.

