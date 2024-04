Roma, De Rossi scatenato: "Mi scuso per l'esultanza, ma questa è una vittoria troppo importante"

QUI ROMA

Il tecnico giallorosso: "Questa squadra ha dimostrato che quando vuole qualcosa se la va a prendere"

Diciotto minuti più recupero sono bastati alla Roma per segnare il gol vittoria in casa dell'Udinese dopo la sospensione della gara per il malore a Ndicka un paio di settimane prima. Una particolarità che ha portato tre punti importanti ai giallorossi in chiave Champions League: "Non avevo mai preparato una partita da 20 minuti prima - ha scherzato De Rossi a fine partita -, ma i ragazzi si sono applicati molto. Sul corner finale è andata bene". L'esultanza è stata trascinante: "Di solito sono composto, anzi mi è spiaciuto esultare così, però è stato un gol importante e dimostrazione che siamo una squadra forte che quando vuole qualcosa se la va a prendere e a volte la fortuna ripaga".

De Rossi ha tenuto a battesimo, seppur per pochi minuti, la prima panchina in Serie A di Fabio Cannavaro: "L'ho visto carichissimo, penso possa dare tanto. Ci siamo già incrociati l'anno scorso sui novanta minuti e la sua squadra ha giocato meglio della mia - ha commentato De Rossi -, gli faccio un in bocca al lupo. A nessuno degli allenatori coinvolti nella lotta salvezza augurerei di retrocedere, anzi, sarei felice se l'Udinese trovasse la salvezza".