Conference League, le statistiche di Fiorentina-Bruges

FIORENTINA-BRUGES, LE STATISTICHE

• La Fiorentina giocherà una semifinale di una delle maggiori competizioni europee per la nona volta nella sua storia, la seconda consecutiva dopo quella del 2022/23, sempre in UEFA Europa Conference League – la Viola ha passato il turno in cinque precedenti (incluso l’ultimo) ed è stata eliminata in tre.

• Per la seconda volta nella sua storia, la Fiorentina si è qualificata alle semifinali di una delle maggiori competizioni europee per due stagioni consecutive, dopo esserci già riuscita nel 1960/61 e nel 1961/62, in Coppa delle Coppe in entrambi i casi.

• Fiorentina e Club Brugge si affronteranno per la prima volta in una competizione europea.

• Il Club Brugge sarà la terza formazione belga affrontata dalla Fiorentina in una competizione europea dopo l’Anderlecht (1N, 1P – nei sedicesimi di finale della Coppa UEFA 1984/85) e il Genk (1V, 1N – nella fase a gironi di questa Conference League).

• Il Club Brugge si è qualificato a una semifinale di una delle maggiori competizioni europee per la prima volta dal 1991/92 (quando fu poi eliminato dal Werder Brema in Coppa delle Coppe). In generale, questa sarà la quinta partecipazione a una semifinale di questi tornei per il club belga, che ha passato il turno in due occasioni su quattro (tra cui una contro un’italiana, quando eliminò la Juventus nel doppio confronto della Coppa dei Campioni 1977/78).

• In generale, la Fiorentina sarà la settima squadra italiana affrontata dal Club Brugge in una delle maggiori competizioni europee, dopo Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma e Torino – il bilancio totale è di cinque successi per il club belga, 10 vittorie per i club italiani e cinque pareggi.

• Club Brugge (22) e Fiorentina (21, al pari del PAOK Salonicco) sono due delle tre squadre che hanno segnato più gol in questa edizione delle UEFA Europa Conference League.