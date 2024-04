Gudmundsson gela Inter e Juventus: "Sogno la Premier League"  

GENOA

L'islandese è valutato circa 35-40 milioni di euro: in Inghilterra piace molto al Tottenham

"Voglio davvero mettermi alla prova al più alto livello possibile. Fin da bambino ho sempre sognato di giocare in Premier League, è un qualcosa che voglio provare". Una dichiarazione, questa di Albert Gudmundsson, molto chiara: l'islandese ha intenzione di disputare il campionato inglese. Un desiderio che influenzerà anche le prossime scelte del classe 1997, destinato a lasciare il Genoa in estate. A volerlo, in Italia, sono Inter e Juventus: per le due big italiane le parole del fantasista sanno tanto di doccia gelata.

"Vediamo cosa succede a fine stagione - ha poi aggiunto Gudmunsson in una intervista al Telegraph -. Al momento ho un contratto con il Genoa e sto bene. Sono molto contento di questa mia stagione con i rossoblù in Serie A: ho delle discrete qualità come una buona finalizzazione, un buon passaggio, buoni calci piazzati". Tutto ciò vale 35-40 milioni di euro per il Genoa, una cifra alta ma possibile per il Tottenham. Ossia il club inglese che più lo ha cercato nelle ultime settimane.