Serie A, Udinese-Roma 1-2: Cristante al 95' fa gioire De Rossi

UDINESE-ROMA 1-2

La sfida rinviata sull'1-1 al 72' per il malore a Ndicka si decide nel recupero con il colpo di testa su corner di Dybala

© Getty Images 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Roma batte 2-1 l'Udinese nella trentaduesima giornata di Serie A. Il match del Bluenergy Stadium, ripartito al 72' sul risultato di 1-1 dopo la sospensione per via del malore a Ndicka, si decide nel recupero: al 95', da corner, Dybala mette al centro per Cristante, che di testa segna una rete fondamentale. Con questo successo, De Rossi vola a +4 sull'Atalanta sesta, mentre i friulani restano terzultimi con 28 punti insieme al Frosinone.

LA PARTITA

Udinese-Roma si è chiusa nel modo più incredibile. Una partita discussa sia nei 72 minuti del 14 aprile che nel periodo trascorso da quel giorno alla ripresa, è stata infine decisa al 95' da un colpo di testa di Cristante, che da calcio d'angolo ha segnato di testa su assist di Dybala. Nei 20 minuti recuperati al Bluenergy Stadium, sono stati i portieri ad essere protagonisti: Svilar ha compiuto un vero miracolo sulla conclusione in diagonale di Lucca, mentre dall'altra parte Okoye ha salvato su Azmoun che aveva rubato palla a Perez. Persino quest'ultima parte di gara è spezzettata, con la Roma che ha dovuto anche operare due cambi inserendo Llorente ed El Shaarawy per Smalling e Karsdorp. E proprio all'ultimo, ecco la giocata che vale tantissimo per la Roma: angolo di Dybala e incornata vincente di Cristante. Un successo fondamentale: De Rossi sale a 58 punti e conferma il quinto posto. L'Atalanta, che dovrà recuperare la partita con la Fiorentina, è sesta a -4. L'Udinese, invece, va ko al 95', come con l'Inter. Primi 20 minuti sulla panchina friulana da dimenticare per Cannavaro, che perde anche quel potenziale punto di vantaggio sul Frosinone terzultimo: ora, bianconeri e ciociari sono appaiati a quota 28.

LE PAGELLE

Okoye 6,5 - Fa ampiamente il suo in questo recupero salvando su Azmoun.

Bijol 5,5 - Indeciso su diverse situazioni in area di rigore.

Svilar 7 - Questo successo porta la sua firma: miracoloso su Lucca.

Cristante 7 - Rete dall'importanza incalcolabile: la Roma è più vicina alla Champions ed è anche e soprattutto merito suo.

Dybala 7 - Anche in 23 minuti di gioco trova il modo di mettere la firma sulla vittoria: suo l'angolo vincente.

IL TABELLINO

UDINESE-ROMA 1-2

Udinese (3-5-1-1): Okoye 6,5; Perez 5,5 (46' st Kabasele sv), Bijol 5,5, Kristensen 6; Ferreira 5, Samardzic 5,5, Walace 6, Payero 6, Zemura 6; Pereyra 6; Lucca 6,5. A disposizione: Silvestri, Padelli, Ebosele, Zarraga, Success, Davis, Tikvic, Brenner. All.: Cannavaro 6

Roma (3-5-2): Svilar 7; Mancini 6, Smalling 6 (44' st Llorente sv), Angelino 6; Karsdorp 6 (48' st El Shaarawy sv), Cristante 7, Pellegrini 6,5, Spinazzola 6; Dybala 7, Azmoun 6; Abraham 6. A disp.: Rui Patricio, Boer, Paredes, Celik, Sanches, Baldanzi, Kristensen, Bove, Zalewski. All.: De Rossi 7

Arbitro: Pairetto

Marcatore: 50' st Cristante (R)

Ammoniti: Karsdorp (R)

LE STATISTICHE DI OPTA

Quinto gol in Serie A contro l'Udinese per Romelu Lukaku, che nel massimo campionato ha fatto meglio solo contro Genoa e Sassuolo (entrambe a sei). Inoltre il belga ha raggiunto quota 11 reti nel torneo in corso, una marcatura in più rispetto alle 10 fatte registrare nel 2022/23.

Paulo Dybala, 11 reti e nove assist contro l’Udinese, è il secondo giocatore a prendere parte ad almeno 20 reti contro una singola avversaria nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2004/05), dopo (Francesco Totti vs Parma: 13 gol e sette assist).

Dall’arrivo di Daniele De Rossi, la Roma ha conquistato 29 punti in Serie A, meno solamente di Inter (35) e Bologna (30) in questo parziale nella competizione.

Dall’arrivo di Daniele De Rossi, solo l’Inter ha ottenuto più vittorie (11) e segnato più gol (30) della Roma (nove successi e 27 reti) in Serie A.

Bryan Cristante ha preso parte a tre gol e quattro assist in questo campionato, eguagliando la sua migliore stagione a livello di partecipazioni a rete in Serie A con la maglia della Roma (sette, quattro reti e tre passaggi vincenti nel 2018/19).

Roberto Pereyra ha preso parte a quattro gol in Serie A contro la Roma (due reti e due assist) e nel massimo campionato ha fatto meglio solo contro Sassuolo (sette) ed Hellas Verona (cinque).

Nelle ultime 20 stagioni (dal 2004/05) di Serie A Roberto Pereyra è l'unico centrocampista dell'Udinese ad aver fatto registare almeno sette partecipazioni al gol in cinque diverse annate; in generale nel periodo ne conta di più solo Antonio Di Natale (11).

L’Udinese ha perso tre gare di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra maggio e agosto 2023, cinque in quel caso sotto la guida di Andrea Sottil.