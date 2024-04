Bayern, no dei tifosi a Rangnick: arriva la petizione per tenere Tuchel 

IN GERMANIA

Già oltre 10 mila le firme in favore del tecnico tedesco, in uscita da mesi dopo i risultati altalenanti

© Getty Images No a Rangnick, sì a Tuchel. I tifosi del Bayern Monaco hanno le idee chiare su chi dovrà allenare i bavaresi nella prossima stagione tanto da lanciare una petizione. Lo scopo? Convincere la società a trattenere il tedesco nonostante sia GIà stato ufficializzato il suo addio a giugno da mesi. "Nonostante la copertura mediatica negativa che lo circonda, il vincitore della Champions League col Chelsea (ai danni del Manchester City nel maggio del 2021, ndr) ha portato la sua squadra alle semifinali di Champions League - si legge nella petizione -. Con tutto il rispetto per candidati come Emery o Rangnick, questi allenatori non possono reggere il confronto con Tuchel".

Un pensiero condiviso da diversi sostenitori, visto che in poche ore le firme arrivate sono state oltre 10mila. Tuchel, accostato anche al Manchester United di Ractliffe, ha fatto cambiare pareri a molti dopo aver eliminato l'Arsenal ai quarti di finale della Champions in corso: adesso si giocherà l'accesso alla finale contro un osso duro come il Real Madrid. Proprio l'esperienza nella coppa dalle grandi orecchie gioca in favore dell'ex Chelsea: nel 2025 la finale dell'ambito trofeo si giocherà proprio all'Allianz Arena, stadio di casa del Bayern. Finale che quest'ultimo vuole vivere da assoluto protagonista.