Napoli, Pioli in pole per la panchina ma prima deve liberarsi dal Milan

NAPOLI

Secondo Il Mattino, il presidente ha scelto l'attuale allenatore del Diavolo per ripartire

© Getty Images Stefano Pioli è la prima scelta di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli per la prossima stagione. I continui tentennamenti di Antonio Conte hanno costretto il numero 1 degli azzurri a guardare altrove e l'attuale allenatore del Milan si ritrova in pole position. Come riporta Il Mattino, per il 58enne allenatore emiliano sarebbe pronto un biennale da 3 milioni netti a stagione, ma prima dovrà liberarsi dal Diavolo con cui ha ancora un anno di contratto da 4,1 milioni netti più bonus.

Come riporato dal quotidiano campano, De Laurentiis non vuole intoppi, non vuole attese, non vuole raggiungere accordi che poi possono essere messi in discussione. Aspetterà, quindi, che il tecnico emiliano chiuda i suoi rapporti con i rossoneri, trovi l’intesa per la liquidazione del suo ultimo anno e poi si metta al lavoro per trovare l’accordo.

La soluzione Napoli sarebbe gradita a Pioli, non interessato a prendersi un anno sabbatico e voglioso di riscatto e di una nuova e intrigante avventura. Si raffreddano, dunque, le piste Conte (seguito anche dai rossoneri essendo la prima scelta di Ibrahimovic) e Gasperini, sempre più propenso a continuare la sua splendida avventura alla guida dell'Atalanta.

