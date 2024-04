Libere GP Spagna, Bagnaia: "Corso come in un test, ho risolto molti problemi"

gp spagna

Il pilota italiano spiega la sua giornata di libere a Jerez che lo hanno portato a chiudere il venerdì davanti a tutti

MotoGP, le immagini del venerdì di Jerez











































1 di 23 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Francesco Bagnaia chiude la prima giornata di libere del GP di Spagna davanti a tutti, con una Ducati ritrovata. Frutto del lavoro di Pecco e del suo team, come spiegato dallo stesso due volte iridato di MotoGP: "Ci siamo focalizzati su cosa non andava nelle ultime gare, abbiamo portato avanti mille analisi e cose col team che ha fatto riunioni per capire. Abbiamo programmato il venerdì come fosse un test e ha funzionato, abbiamo risolto molte cose a tre run dalla fine. Sono molto contento, ne avevamo bisogno e questo feeling mi mancava".

Il ducatista però non esulta a pieno: "Non sarà facile, ma almeno abbiamo il potenziale per lottare con sicurezza. Stamattina ho avuto problemi con la frizione, poi il lavoro è andato. Con la media mi sono trovato bene, nel pomeriggio con la soft siamo andati. Di passo ci siamo, KTM ha fatto un girone ma penso che siamo allineati. Tra soft e media non c'è grande differenza. Per la Sprint andremo di soft, per la gara lunga vedremo dopo quello che succederà domani".

E sulle differenze tra la Desmosedici GP 24 e la 23 ha sottolineato: "La 23 era forte sul grip, questa nuova mi dà difficoltà e non riesco a capirla. Ma in frenata è nettamente superiore per la stabilità. Di grip invece ne dobbiamo trovare".