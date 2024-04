F1, Hulkenberg lascia la Haas e va in Kick Sauber: nel futuro c'è Audi

F1

Il tedesco e la scuderia motorizzata Ferrari prenderanno strade diverse al termine della stagione, col pilota che si accasa in Kick Sauber

© Getty Images Nico Hulkenberg e il team Haas di F1 si separeranno al termine della stagione 2024. Ad annunciarlo è stata la stessa scuderia americana, che in un comunicato ha annunciato il divorzio dal pilota tedesco. "Grazie per il suo contributo alla squadra, teniamo molto a lui e ci è piaciuto lavorare con Nico" ha detto il team principal Ayo Komatsu nel congedare Hulkenberg. Resta però ancora da disputare tutta la stagione 2024, gare che per il tedesco saranno una vetrina importante per il futuro che sembra parlare la sua lingua. Il pilota, infatti, è stato immediatamente ufficializzato come prossimo componente del team Kick Sauber per il 2025, scuderia che nel 2026 sarà Audi.

"Torno alla squadra con cui ho lavorato nel 2013 e ho un bel ricordo del forte spirito di squadra che si avverte in Svizzera. La prospettiva di correre per Audi è qualcosa di molto speciale. Quando un costruttore tedesco entra in Formula 1 con tanta determinazione, è un'opportunità unica. Rappresentare il team ufficiale di un marchio automobilistico di questo tipo con una Power Unit prodotta in Germania è un grande onore per me" le parole del tedesco dopo la notizia del passaggio in Sauber.

Il passaggio di Hulkenberg in Kick Sauber fa dunque partire il domino di mercato in F1, con numerosi piloti che saranno coinvolti nelle prossime settimane. A osservare interessato è soprattutto Carlos Sainz, che dopo il divorzio anticipato con Ferrari e in attesa di un possibile approdo in Audi cerca team per la prossima stagione.