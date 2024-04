Tamberi ed Errigo pronti a sfilare a Parigi: saranno i portabandiera per l’Italia alle Olimpiadi Estive 

PARIGI 2024

La Giunta del Coni ha deciso di puntare sul pluricampione di salto in alto e sulla fuoriclasse del fioretto in vista della cerimonia d’apertura

© Getty Images Saranno Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo a guidare l’Italia nella cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Estive di Parigi 2024. Il pluricampione di salto in alto e la fuoriclasse di scherma sono stati nominati dalla Giunta del Coni riunitasi nella mattinata di lunedì 22 aprile ponendo fine al toto-nomi che aveva coinvolto anche Gregorio Paltrinieri e Antonella Palmisano. Come accaduto a Tokyo si è preferito puntare su due atleti, un uomo e una donna, creando così una parità di genere promossa dal CIO e che nel 2021 vide protagonisti Jessica Rossi e Elia Viviani.

In grado di conquistare l’oro in tutte le principali competizioni internazionali, Tamberi é un’icona dell’atletica mondiale così come Errigo per il fioretto, specialità che l’ha vista salire sul gradino più alto del podio a cinque cerchi a Londra nel 2012 e tornare lo scorso anno a medaglia ai Mondiali dopo la maternità. I due campioni saranno accolti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella il prossimo 13 giugno per la consegna del tricolore.