Road to Parigi: la situazione della qualificazione per le azzurre

A meno di 100 giorni dall'inizio delle prove a cinque cerchi di atletica

Il primo agosto prossimo inizieranno a Parigi i Giochi della trentatreesima Olimpiade con le due prove, quella maschile e femminile, della 20 km di marcia, e la lotta per cercare di coronare il sogno della partecipazione a quello che è l’evento più importante nella carriera di un atleta sta entrando nel vivo, con poco più di due mesi sino al 30 giugno per ottenere il minimo di partecipazione, oppure per rientrare nelle posizioni ranking utili.

L’ottima salute di tutto il movimento italiano fa prevedere per questa edizione una partecipazione record della squadra azzurra, e questa sensazione deriva anche dal fatto che ci siano delle specialità dove si dovrà operare una scelta tecnica, in quanto i requisiti di partecipazione sono stati raggiunti da più dei tre atleti o atlete al massimo che possono gareggiare per nazione.

Vediamo allora come è l’attuale situazione secondo le graduatorie ufficiali di World Athletics, iniziando dalle 21 discipline femminili individuali ed in particolare dai 1500 metri dove appunto c’è il rischio di questa abbondanza, che potrebbe iniziare proprio domani quando a Milano, in un evento all’Arena, ci sarà una gara a cui parteciperà Nadia Battocletti grande specialista dei 5000 metri di cui è primatista nazionale, ma atleta estremamente duttile sia a livello di terreni che di distanze, e infatti pur avendo corso in carriera poche volte i 1500, l’anno scorso a fine stagione ha polverizzato il suo precedente personale con un ottimo 4’03″34, a 84 centesimi dal minimo per le Olimpiadi nel cui ranking di specialità non è presente, avendo fatto solo una gara negli ultimi tre anni sulla distanza.