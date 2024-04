Virtus, felicità Polonara: "Ora sto davvero bene e voglio vincere lo Scudetto che mi manca"

LA RINASCITA

Buonissime notizie per la Virtus Bologna dagli esami di Achille Polonara. "Sto bene, ora mi sento come se non avessi avuto nulla. Ho perso tre finali, adesso voglio vincere lo Scudetto"

© IPA Tra le belle notizie che la Virtus Bologna potesse ricevere, questa è la più bella. Non si parla della vittoria nel derby che ha permesso alla squadra di Banchi di restare in testa, insieme a Milano e Brescia, per il rush finale che definirà la griglia playoff, ma degli esami di Achille Polonara. In un'intervista pubblicata dall'edizione bolognese de "il Resto del Carlino", è stato lui stesso a raccontare gli esiti dei nuovi controlli.

"Sta andando tutto bene. Gli ultimi esami di controllo erano in ordine e quindi sono molto felice. Sono contento anche del fatto che il contributo che sto fornendo alla Virtus sta aumentando. E se all'inizio facevo fatica, perché non ero al top della forma, adesso mi sento come se non avessi avuto nulla. Questo penso sia importante per me e per la squadra".

Una grande notizia per tutti: in questo periodo tutto il mondo del basket gli ha dimostrato grande vicinanza e affetto. "Cerco sempre di mettere tutto me stesso in campo e di avere un rapporto di disponibilità verso i tifosi, dal semplice fare una foto con un bambino a un autografo".

Adesso c'è da finire la stagione, un dettaglio di non poco conto: tutto è ancora da decidere e i playoff avranno un grosso peso nel giudizio della stagione delle V nere. "Per me è un onore giocare in quella che è una delle piazze più importanti d'Italia. In Eurolega il bilancio non è stato positivo, dovevamo cercare di centrare i playoff per come eravamo partiti. Dopo la sconfitta di Baskonia eravamo molto delusi, ma ora possiamo solo concentrarci sul campionato e l'obiettivo deve essere quello di vincerlo. Dopo tre finali perse vorrei conquistarlo e sarò molto più agguerrito di prima per raggiungere la finale e vincerla".