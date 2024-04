Nba: Denver batte ancora i Lakers, Philadelphia e Orlando riaprono le rispettive serie

NBA PLAYOFF

I Nuggets si impongono 112-105 e volano sul 3-0, Sixers e Magic ok su New York (125-114) e Cleveland (121-83)

© Getty Images Nei playoff Nba, Denver vince ancora contro i Lakers, stavolta a Los Angeles: finisce 112-105 per i campioni in carica che, trascinati da Nikola Jokic (24 punti, 15 rimbalzi e 9 assist), si portano sul 3-0 e si regalano ben quattro match point. Riaprono le rispettive serie, invece, Philadelphia e Orlando, che vanno entrambe sul 2-1 grazie ai successi su New York (125-114, 50 per Embiid) e Cleveland (121-83 con 31 di Banchero).

LOS ANGELES LAKERS-DENVER NUGGETS 105-112

Denver vince anche gara-3 a Los Angeles ed è ora sul 3-0: finisce 112-105 per i detentori del titolo che, già nel prossimo match della crypto.com Arena, potranno chiudere la serie e rifilare un altro pesante 4-0 ai gialloviola, come un anno fa alle finali di Conference. Eppure, i padroni di casa partono forte e dopo i primi 12 minuti sono sul +12, ma i Nuggets rimontano e già all'intervallo lungo LeBron e compagni sono avanti solo 53-47. A stravolgere tutto è il 34-22 del terzo periodo, con gli ospiti che riescono a mantenere il vantaggio negli ultimi minuti. Decisivo ancora una volta Nikola Jokic: l'Mvp delle scorse Finals mette a referto 24 punti e 15 rimbalzi, andando ad un assist dalla tripla doppia. Il serbo, in ogni caso, è ben aiutato da Gordon (29), Murray (22) e Porter Jr (20): ben 95 dei 112 punti di squadra arrivano da questi quattro giocatori. Ai Lakers, invece, non bastano i 33 con 15 rimbalzi di Davis e i 26 di LeBron James, ad un passo dall'eliminazione. Denver proverà a chiudere i giochi già in gara-4, ma in ogni caso ha quattro match point a disposizione.

PHILADELPHIA 76ERS-NEW YORK KNICKS 125-114

Chi si aspettava una risposta da Philadelphia e da Joel Embiid non rimane decisamente deluso: i Sixers vincono 125-114 in casa contro New York e accorciano le distanze nella serie, ora sul 2-1. E a trascinare i padroni di casa è proprio l'Mvp della scorsa Regular Season, che realizza 50 punti con 8 rimbalzi e permette a Philadelphia di trovare un importantissimo allungo nel terzo periodo: dopo il 58-55 in favore dei Knicks all'intervallo lungo, i Sixers trovano un clamoroso 43-27 nel terzo periodo, reggendo infine l'urto degli ospiti che provano la rimonta. Finisce con 50 punti di Embiid (5/7 dall'arco e 19/21 ai liberi), 25 di Maxey e 15 di Oubre Jr, mentre ai Knicks non bastano la doppia doppia da 39 punti e 13 assist di Jalen Brunson e i 20 di Hart. Adesso, Philadelphia ha, in gara-4 sempre in casa, l'occasione di pareggiare e prolungare la serie, tornando al Madison Square Garden in perfetto equilibrio. I Knicks, invece, proveranno a mettere a segno il 3-1 che vorrebbe dire ripresentarsi a New York con il primo di tre match point.

ORLANDO MAGIC-CLEVELAND CAVALIERS 121-83

Una pronta reazione arriva anche dai Magic, che ad Orlando travolgono 121-83 Cleveland in un match senza storia dall'inizio alla fine. I padroni di casa, trascinati da un super Paolo Banchero (31 punti e 14 rimbalzi), dominano sin dai primi minuti: +10 dopo il quarto d'apertura (31-21), +16 (61-45) all'intervallo lungo. A chiudere i giochi è un terzo quarto da urlo: un 35-16 che pone fine con largo anticipo alla partita, con Orlando sul 96-61 a 12 minuti dalla fine. I padroni di casa possono anche permettersi di far riposare i big e tenerli pronti per gara-4, quando ci sarà da trovare il 2-2 nella serie. Banchero chiude in doppia doppia e con un ottimo 13/26 dal campo (4/9 dall'arco), ma in questo successo c'è anche la firma di Suggs (24) e di Franz Wagner (16), oltre a Fultz (11) e Anthony (10). Ai Cavs, invece, non bastano i 15 di Allen e LeVert (dalla panchina). La serie è sul 2-1 e gara-4 sarà ancora ad Orlando, con Cleveland che stavolta spera quantomeno di potersi giocare la vittoria.