Martin dà l'ultimatum a Ducati: "Nel team ufficiale o vado via"

MOTOGP

Lo spagnolo scuote il mercato piloti lanciando la provocazione al team factory: "Merito una squadra tutta per me"

© Getty Images Jorge Martin lancia l'ultimatum a Ducati. Lo spagnolo, vicecampione del mondo e attuale leader della classifica generale, è infatti impaziente di scoprire le intenzioni per il futuro del team ufficiale che dopo aver confermato Bagnaia dovrà decidere sulla seconda guida. E Martin, che già nel 2022 si era visto sfuggire l'occasione, non vuole più restare nel team satellite Prima Pramac, minacciando il clamoroso addio: "So che hanno fiducia in me, ma se non arrivo dove voglio in Ducati andrò via in un team factory"

"Nel 2022 è andata così, sia io sia Bastianini volevamo andare nel team ufficiale. Io non sono riuscito a fare risultati e Ducati ha visto che Enea faceva meglio ed è normale che hanno preso lui. L'anno scorso loro volevano, ma non c'era la possibilità perché c'erano contratti in mezzo. Quest'anno invece tutto è libero e vedremo veramente la fiducia che hanno in me. So che hanno fiducia in me, ma vedremo se l'hanno al 100%" le parole di Martin a Sky Sport.

E nell'anticipazione dell'intervista, il pilota spagnolo non usa mezze misure per far intendere il proprio pensiero: "Penso che la mia storia deve continuare in Ducati col team ufficiale. Se non sarà così andrò via, devo avere un team factory per sognare e avere una squadra tutta per me. Arriverà di sicuro l'anno prossimo".