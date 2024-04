Paura Girona, grave scontro di gioco in allenamento: due calciatori in ospedale

© Getty Images

Attimi di grande paura in casa Girona: durante la sessione di allenamento c'è stato un violento scontro tra Juanpe e Yan Couto, con i due giocatori che hanno battuto la testa. La seduta è stata immediatamente sospesa e i calciatori sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Lo spagnolo ha rimediato una frattura del naso, che lo terrà fuori dal campo per circa due settimane, mentre il brasiliano ha subito solo un taglio sul sopracciglio. Entrambi dovrebbero saltare la sfida di campionato contro il Las Palmas.