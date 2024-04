Mbappè e quella "nove" promessa dal Real Madrid: una maglia con l'incognita della Champions League

L'INDISCREZIONE SUL FUTURO

Il talento francese è pronto a vestire la casacca appartenuta ai più grandi campioni madrilisti, con l'incognita di una finale europea che potrebbe vederlo dividersi fra il passato e il futuro della carriera

Da Alfredo Di Stefano a Emilio Butragueño passando per Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. La maglia numero 9 ha fatto la storia del Real Madrid e proprio per questo motivo è rimasta libera negli ultimi anni. La "camiseta blanca" più ambita al mondo è pronta a trovare un nuovo padrone e il nome è quello di Kylian Mbappè, il colpo più atteso dell'estate 2024. Nonostante la scomparsa di quell'effetto romantico legato all'attesa di scoprire chi possa essere il nuovo idolo dei tifosi, c'è grande comunque grande curiosità di vedere il talento francese vestire quella casacca che ha fatto la storia del calcio mondiale.

Prima che quel sogno di mezza estate possa concretizzarsi con Mbappè destinato a compiere i primi palleggi davanti a un Santiago Bernabeu in delirio, bisognerà passare da una finale di Champions League che potrebbe mettere di fronte il campione francese alla sua futura squadra con un dilemma enorme: dare il 100% per il Paris Saint Germain e alzare la "Coppa dalle Grandi Orecchie" oppure pensare già al proprio futuro? Ai posteri l'ardua sentenza visto che nel mezzo c'è comunque una semifinale con il Borussia Dortmund da superare.

Nel frattempo, secondo quanto riportato da As, Mbappè avrebbe già preso accordi con il Real Madrid tanto da decidere di accentrarsi verso l'area di rigore e tentare una nuova sfida tecnica con Carlo Ancelotti destinato a trovare una soluzione tattica a fronte di un attacco stellare composto da Vinicius Junior, Endrick e Jude Bellingham a cui vanno aggiunti Arda Guler e Brahim Diaz, in grado di essere titolari dovunque, tranne che in un Real che è pronto a far rabbrividire i Galacticos.

Nonostante tutto sembra ormai fatto, è necessario attendere la conferma ufficiale prima di vedere Kylian Mbappè vestire la "nove" di una delle formazioni più titolate del globo. Prima che una finale di Champions League possa cambiare tutto e rivoluzionare anche la storia di un amore ancora tutta da scrivere.