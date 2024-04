Nys batte Vendrame nella 2ª tappa del Giro di Romandia e vola al comando della classifica

© afp

Andrea Vendrame deve arrendersi ancora una volta in una tappa del Giro di Romandia. Il veneto della Decathlon AG2R La Mondiale Team ha chiuso al secondo posto della seconda frazione vinta dal belga Thybaut Nys (Lidl-Trek) che é balzato al comando della corsa svizzera. La corsa si é accesa sin dai primi chilometri grazie a una fuga composta da Nys, Vendrame, Xandro Meurisse (Alpecin – Deceuninck), Roger Adria (BORA – hansgrohe), Sean Flynn (Team dsm-firmenich PostNL), Nikias Arndt (Bahrain – Victorious) e Zabier Azparren (Q36.5 Pro Cycling Team) guadagnando un vantaggio massimo di cinque minuti. Dietro l’EF Education-EasyPost ha provato a recuperare terreno però lasciando i battistrada affrontare l’ultima salita con due minuti di vantaggio. Ciò ha permesso ai fuggitivi di giocarsi il successo con Vendrame che ha provato a rompere gli indugi a 300 metri dall’arrivo portandosi dietro Nys e Meurisse, mentre Simon Yates (JayCo-AlUla) é riuscito a riportare Luke Plapp (JayCo-AlUla) e Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe) sul gruppo di testa. Ciò non ha impedito a Nys di affrontare la volata in testa e precedere Vendrame e Plapp lasciando l’azzurro alle spalle in classifica generale.