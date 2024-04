Brindisi aspetta Venezia, Laquintana: "Arrivano le gare più importanti della nostra vita"

Tommaso Laquintana ha parlato ai nostri microfoni in vista del doppio, decisivo, appuntamento di LBA Serie A (Venezia e Brescia) per la Happy Casa Brindisi. La formazione salentina è ultima in classifica, ma ad appena due punti dal 14° posto occupato da Treviso, il primo utile per restare in massima categoria: "La squadra è in un momento di fiducia. Abbiamo affrontato una partita a Pistoia di grandissimo livello, forse la partita più bella della stagione. Adesso andiamo avanti con fiducia, sappiamo che non dipenderà soltanto da noi, però non possiamo fare altro che pensare a noi stessi e dare l'anima per queste due ultime partite che per noi saranno tra le più importanti della nostra vita".