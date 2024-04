Milan, adieu Giroud: ha firmato col Los Angeles FC

MERCATO MILAN

Questa sarà l'ultima stagione a Milano dell'attaccante francese, che in rossonero ha sfatato la maledizione della 9 e vinto uno scudetto. Al suo posto torna di moda il nome di Guirassy

"Si è girato Giroud". Arrivato dal Chelsea nel 2021, nei tre anni trascorsi al Milan l'attaccante francese ha davvero lasciato il segno sfatando la maledizione della numero 9 a suon di gol ed entrando nel cuore dei tifosi rossoneri soprattutto per la doppietta con cui ha ribaltato l'Inter nel 2022 dando vita alla rimonta che ha portato al Diavolo il 19esimo scudetto, ma ora a quasi 38 anni Olivier ha deciso di lasciare Milano per andare a chiudere la sua carriera in MLS con la maglia del Los Angeles FC. L'accordo per un anno e mezzo con il club americano è già stato firmato, Giroud resterà in California fino al dicembre 2025, mancano soltanto gli annunci ufficiali delle parti coinvolte.

Vedi anche Milan Milan, Adli: "Se la società vuole vincere, abbiamo bisogno di calciatori forti" Giroud era in trattativa con il club americano da diversi mesi e già a marzo l'accordo era stato definito verbalmente, ora è arrivata anche la firma e l'attaccante lascerà il Milan a parametro zero dopo una stagione finora da 42 partite giocate con 15 gol e 9 assist in tutte le competizioni. Numeri importanti che ora il club rossonero avrà la necessità di rimpiazzare e non sarà certo facile: i nomi sulla lista degli uomini mercato rossoneri sono molti, da Zirkzee a Sesko passando per Jonathan David, ma negli ultimi giorni sta tornando prepotentemente di moda il nome di Serhou Guirassy dello Stoccarda, già cercato nella sessione di gennaio.

L'attaccante francese naturalizzato guineano, classe 1996, in Germania sta vivendo la migliore stagione della sua carriera e fa gola al Milan rispetto a profili più costosi (Zirkzee e Sesko) soprattutto per la clausola da 17,5 milioni di euro presente nel suo contratto (che però attira molto anche i club di Premier League).

La scelta del nome che sostituirà Giroud, che ha giocato 127 gare e segnato 47 gol nei tre anni in rossonero, è importantissima per il Diavolo, che dirà addio al faro del proprio attacco il prossimo 26 maggio, a San Siro contro la Salernitana. L'occasione perfetta per i tifosi rossoneri per salutare come merita l'uomo che ha sfatato una maledizione che durava dagli anni di Pippo Inzaghi e ha dato un contributo decisivo alla vittoria di uno degli scudetti più goduti perché vinto nel rush finale contro l'Inter.

Giroud è stato una parte importante dei successi del Milan degli ultimi anni, il Diavolo cerca ora l'uomo in grado di rimpiazzarlo.

