Evoluzione della specie: presentata a Monaco la GEN3 Evo

FORMULA E

Svelata alla vigilia del round monegasco la monoposto che darà vita al Mondiale elettrico nelle due prossime stagioni

Formula E, svelata la Gen 3 Evo















© fia 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Ingresso in scena dalla porta principale e sulla ribalta più prestigiosa del Mondiale elettrico per la GEN3 Evo, la Formula E più performante di sempre. Sfruttando una serie di aggiornamenti tecnici innovativi, la monoposto presentata alla Private Car Collection di S.A.S. il Principe Alberto II debutterà nella stagione 11 del Campionato del Mondo della FIA. La GEN3 Evo segna infatti un salto significativo nella tecnologia delle corse elettriche, con un'accelerazione da 0 a 60 miglia orarie più veloce del 30% rispetto a un'attuale auto di F1 e del 36% più veloce rispetto all'attuale GEN3.

In grado di accelerare quasi un secondo più velocemente rispetto alla GEN3 che è stata la prima auto da corsa al mondo progettata per le corse su strada, la Formula E di nuova generazione stabilisce uno standard ancora più elevato in termini di prestazioni, sostenibilità ed efficienza. La GEN3 Evo è una formidabile ambasciatrice del futuro del motorsport, incarnando progressi all'avanguardia e un impegno per la responsabilità ambientale.

La Gen3 è la monoposto FIA con l'accelerazione più rapida. È infatti in grado di passare da 0 a 60 miglia orarie in 1,82 secondi (da 0 a 100 km/h in 1,86 secondi), il 30% più veloce di un'attuale auto di F1.

Più veloce, più forte, più agile: gli aggiornamenti delle prestazioni forniscono un aumento delle prestazioni stimato del 2% rispetto alla GEN3, equivalente a un giro di qualifica più veloce di circa due secondi sul circuito di Monaco, offrendo gare di livello mondiale su qualsiasi tracciato.

Più snello e più cattivo - Un nuovo body kit aggressivo progettato per essere più forte, più robusto e più aerodinamico, offrendo corse ruota a ruota più ravvicinate.

Trazione integrale (AWD) – Una novità assoluta per un'auto di Formula E, disponibile durante i duelli di qualificazione, le partenze di gara e la MODALITÀ DI ATTACCO. Questa caratteristica massimizza l'accelerazione e il controllo, elevando il brivido dei momenti critici della gara e intensificando le rivalità tra i piloti. La trazione integrale migliora sia le prestazioni che la strategia, offrendo corse più emozionanti sia per i piloti che per i fan.

Migliore aderenza – Pneumatici Hankook iON ottimizzati per tutte le stagioni che offrono il 5-10% di aderenza in più, realizzati con il 35% di materiali riciclati e sostenibili (+9% rispetto alle specifiche GEN3).

Tutte queste caratteristiche sono state specificamente progettate per dare vita a gare più veloci e a sfide più ravvicinate in pista, aumentando il la spettacolarità della disciplina, basandosi sulle specifiche leader a livello mondiale dell'auto GEN3, tra le quali:

L'auto di Formula E più veloce: Velocità massima di 200 mph

Frenata rigenerativa: Le auto ottimizzano la capacità di frenata rigenerativa di 600 kW per generare quasi il 50% dell'energia necessaria per una gara, durante la gara stessa.

Prestazioni migliorate grazie al software: Aggiornamenti delle prestazioni di gara effettuati attraverso l'ingegneria del software.

L'auto di Formula più efficiente di sempre: Un motore elettrico con un'efficienza superiore al 90%, che supera significativamente il 40% di efficienza tipica dei motori a combustione interna.

Ridurre al minimo l'ingombro della produzione: La prima auto da corsa al mondo a zero emissioni nette di carbonio nel primo sport a zero emissioni nette di carbonio al mondo.

Sviluppo sostenibile delle batterie: Fornitori di minerali per celle di batterie selezionati in base a standard minerari etici e sostenibili per garantire un impatto positivo o neutro sulle persone e sul pianeta.

Pensiero sul ciclo di vita: Pensiero del ciclo di vita durante tutta la costruzione dell'auto; seconda vita e riciclo delle celle delle batterie; fibra di carbonio riciclata e materiali naturali come il lino integrati nel telaio.

Catena di approvvigionamento coscienziosa: Tutti i fornitori hanno rispettato rigorosi KPI di sostenibilità, ottenendo la certificazione di accreditamento ambientale FIA 3* entro la stagione 9.

Trasferimento da gara a strada: Specifiche aree rilevanti per la strada dell'auto sono aperte per lo sviluppo da parte di team e produttori, progettate per il trasferimento diretto della tecnologia all'industria automobilistica.

Capacità di ricarica ultrarapida: Un nuovo sviluppo tecnologico ancora in fase di sviluppo, progettato per consentire una ricarica ad alta velocità di 30 secondi e 600 kw per un'energia aggiuntiva a metà gara.

Come parte della roadmap tecnica dell'ABB FIA Formula E World Championship, tutti i propulsori saranno nuovamente omologati per la stagione 11, consentendo ai produttori e ai loro team clienti di implementare gli insegnamenti e le ottimizzazioni chiave della GEN3 nelle loro nuove auto.

Jeff Dodds, Chief Executive Officer di Formula E, ha dichiarato: "La GEN3 Evo annuncia un capitolo rivoluzionario nell'evoluzione della Formula E, incarnando la nostra dedizione all'innovazione e alle alte prestazioni raggiunte in modo sostenibile. Caratterizzata da un'accelerazione senza precedenti e da un design aerodinamico avanzato, l'auto che ho avuto l'onore di svelare a Monaco è destinata a intensificare il brivido delle nostre corse, affascinando i nostri piloti e fan in tutto il mondo con capacità e prestazioni davvero superiori".

Mohammed Ben Sulayem, Presidente della FIA, ha dichiarato: "La FIA e la Formula E hanno lavorato duramente sul processo di sviluppo di questa nuova auto da corsa GEN3 Evo, che rappresenta un altro significativo passo avanti nella tecnologia delle corse elettriche. Vorrei ringraziare sia i team FIA che quelli di Formula E per il duro lavoro che sottolinea il nostro impegno condiviso a spingere i confini del motorsport sostenibile, offrendo al contempo corse competitive".