Formula 1, Newey pronto a lasciare la Red Bull: Ferrari in pole

DALL'INGHILTERRA

In scia allo scandalo che ha coinvolto Horner, il geniale progettista avrebbe comunicato il desiderio di interrompere il proprio contratto con un anno di anticipo. La Scuderia di Maranello favorita per accoglierlo, ma Red Bull: "Sotto contratto almeno fino alla fine del 2025"

Adrian Newey è pronto a lasciare la Red Bull. Il progettista della monoposto più veloce della Formula 1 ormai da diverse stagioni, vincitore di 6 Mondiali costruttori e 7 piloti di cui 4 con Sebastian Vettel e 3 con Max Verstappen, starebbe negoziando un addio anticipato dal team campione del mondo come conseguenza della vicenda che ha coinvolto il team principal Chris Horner. Il contratto tra Newey e Red Bull scade nel 2025, ma le parti potrebbero separarsi già alla fine di questa stagione e quindi scrivere un nuovo capitolo personale in un'altra scuderi. Il geniale progettista ha già ricevuto due proposte, quella dell'Aston Martin e quella ormai di vecchia data della Ferrari, che lo segue da tempo e ora è in pole position per assicurarsi i servizi del 'mago inglese'.

Aston Martin - Per approdare nella scuderia inglese Lawrence Stroll avrebbe fatto a Newey un'offerta di circa cento milioni di dollari. In Aston Martin, team che dal 2026 sarà equipaggiato dalle power unit Honda, l'inglese troverebbe come pilota leader Fernando Alonso (verso cui ha sempre mostrato una forte considerazione) e non sarebbe costretto ad allontanarsi dall’Inghilterra, ma al momento non sembra il racing green il colore più accreditati per la prossima divisa di Newey.

Ferrari - Il colore in pole position è infatti il rosso della Ferrari. Il Cavallino per Newey rappresenterebbe il coronamento di un’intera carriera e a Maranello nella prossima stagione avrebbe anche l’opportunità di lavorare con Lewis Hamilton, che come ha dichiarato lo stesso tecnico è ad oggi una mancanza nel suo curriculum. Di sicuro per la Ferrari è un’occasione d’oro, un treno da prendere a tutti i costi, perché Newey potrebbe arrivare a Maranello la prossima primavera e quindi in tempo per gettare le basi dall’inizio sul progetto della nuova monoposto basata sulle nuove regole che entreranno in vigore tra due anni, quando in F1 entrerà anche Audi come motorista dell'attuale Sauber.

Addio Red Bull - Come riportato da AutoMotorSport e BBC, Newey - turbato dalla situazione creatasi all'interno della scuderia dopo le accuse di molestie sessuali verso una dipendente a Horner, assolto dalla squadra dopo una indagine interna - avrebbe maturato la decisione di interrompere il proprio rapporto con Red Bull. Dalla bufera Horner ne è uscito rafforzato con l'appoggio del team, ma le scorie non mancano e uno dei più in bilico è proprio il geniale progettista che si è detto scontento della lotta di potere nella squadra, chiedendo di non essere coinvolto completamente nella progettazione delle monoposto di nuova generazione che si vedranno nel 2026.

Il comunicato - "Adrian Newey è sotto contratto almeno fino alla fine del 2025 e non siamo a conoscenza di un suo arrivo in altre squadre". La Red Bull commenta così in una nota le indiscrezioni di stampa relative alla prossima uscita dalla scuderia campione del mondo di Formula 1 del progettista e protagonista di tutti i successi del team austriaco. Secondo indiscrezioni di stampa nel contratto di Newey ci sarebbero delle clausole contrattuali che potrebbero impedirgli di unirsi a uno dei team rivali della Red Bull per altri 12 mesi dopo la scadenza, il che, in teoria, lo renderebbe indisponibile per un'altra squadra fino al 2027.

