Inter, Taremi ha fatto le visite mediche

rinforzo in attacco

A febbraio i primi controlli medici slittarono per evitare polemiche. Il fratello dell'attaccante a Milano per organizzare il trasferimento

Mehdi Taremi ha fatto le visite mediche con l'Inter. Quella che, a primo impatto, sembra una "non notizia" visto che da tempo è noto l'accordo tra il club nerazzurro e l'attaccante che lascerà il Porto a parametro zero visto la scadenza del contratto a fine giugno, assume comunque una certa rilevanza ricordando come inizialmente i primi controlli medici (ovviamente da luglio in poi dovrà sottoporsi a quelli più completi e poi all'idoneità al Coni) erano previsti a febbraio ma erano stati rinviati all'improvviso per evitare polemiche, in un momento in cui la squadra portoghese era reduce da una sconfitta e con i tifosi sul piede di guerra.

Taremi dunque nei giorni scorsi è stato a Milano per superare i primi controlli, come riporta FcInterNews. Non solo, visto che pure il fratello (che fa parte dell'entourage ed è molto vicino al procuratore di Mehdi) dell'iraniano sarebbe stato nel capoluogo lombardo in modo da prendere confidenza con la città e iniziare a organizzare il trasferimento. Una testimonianza in più del fatto che il classe 1992 rafforzerà il pacchetto offensivo interista per la stagione 2024/25.

