Formula E, l'E-Prix di Monaco su Mediaset

Sabato 27 aprile, dalle ore 15:00, in diretta - in esclusiva, in chiaro - su Italia 1, e in streaming su SportMediaset.it, l'ottavo round di «Formula E», con l’E-Prix di Monaco, a Montecarlo. La telecronaca della quinta tappa della «Formula E» è affidata a Massimiliano Cocchi e Luca Filippi. In studio, prima della gara, Ronny Mengo e Luca Filippi. Lo streaming della «Formula E» è affidato a Sportmediaset.it, che trasmette live l’intero programma, dalle prove libere alle qualifiche, fino alla gara. Dopo le prime sette tappe, sono due i piloti in testa alla classifica con 89 punti: Wehrlein e Dennis; terzo, a quota 80, è Rowland.