Inter, due bus per la festa scudetto: gran finale in piazza del Duomo

La parata nerazzurra prenderà il via da San Siro dopo la partita col Torino: ecco il tragitto

Scudetto Inter: seconda stella anche sulla sede





© X 1 di 4 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Archiviata la serata magica dello scudetto della seconda stella conquistato nel derby, in casa Inter è tutto pronto per la grande festa nerazzurra per le vie di Milano. L'appuntamento è fissato per domenica, al termine della gara contro il Torino in programma alle 12.30. La scaletta della parata per rendere omaggio agli uomini di Inzaghi prevede l'utilizzo di due bus scoperti lungo un percorso di 8 km da coprire a passo d'uomo in circa cinque ore. Una sfilata che prenderà il via da San Siro e culminerà in piazza del Duomo.

Ma vediamo nel dettaglio il tragitto che faranno i Campioni d'Italia a bordo dei bus scoperti. La partenza è fissata per le 16 al Meazza, poi la sfilata nerazzurra proseguirà per Piazzale dello Sport, via Caprili, Piazzale Lotto, via Vigliani, viale Teodorico, Piazza Firenze, Corso Sempione, Viale Melzi D'Eril, Viale Giorgio Byron, Viale Elvezia, Piazzale Biancamano, Viale Francesco Crispi, Piazza XXV Aprile Bastioni di Porta Nuova, Via Melchiorre Gioia, Viale della Liberazione, Viale Ferdinando di Savoia, Piazza della Repubblica, Via Turati, Via Manzoni, Piazza della Scala, Via Santa Margherita, Via Giuseppe Mengoni e Piazza del DUomo, dove l'arrivo è previsto intorno alle 21.

Conclusa la parata per le vie di Milano, Lautaro & Co. poi si affacceranno da Terrazza 21 per festeggiare insieme a tutto il popolo nerazzurro.

Tra cori, bandiere e striscioni, un posto speciale nella colonna sonora della festa scudetto sarà occupato dal brano "", canzone realizzata daproprio per la seconda stella nerazzurra. Una vera e propria dichiarazione d'amore incondizionato all'Inter e ai suoi colori che parla di una passione viscerale, di Milano, e lo fa con uno sguardo proiettato verso il futuro e al prossimo traguardo da raggiungere. La canzona sarà disponibile sulle maggiori piattaforme digitali musicali a partire dalla mattina di venerdì 26 aprile.