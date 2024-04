Andrea Kimi Antonelli potrebbe debuttare già a Imola: attesa per la deroga della FIA

FORMULA 1

Il pilota bolognese potrebbe sostituire Logan Sargeant qualora la Federazione conceda la deroga legata all'età

© Getty Images Andrea Kimi Antonelli potrebbe approdare in Formula 1 ben prima del previsto. Se sino a qualche giorno fa si parlava di un suo arrivo nel massimo campionato automobilistico in vista del Gran Premio d'Italia a Monza, il talento bolognese potrebbe bruciare ulteriormente i tempi ed esordire già a Imola, prima di compiere i 18 anni d'età. Se per la scuderia non dovrebbero esserci problemi visto che la Williams è destinata a lasciargli un sedile libero complice i legami che l'uniscono alla Mercedes (principale sponsor di Antonelli), il vero limite è rappresentato dall'età visto che la FIA ha posto un limite dopo l'avvento di Max Verstappen.

Nel caso la trattativa andasse in porto, Antonelli scenderebbe in pista davanti al suo pubblico il 19 maggio sfruttando un addio sempre più imminente di Logan Sargeant, già protagonista della diatriba riguardante la cessione dell'auto in Australia al compagno di scuderia Alexander Albon. Qualora ciò dovesse accadere, questo scampolo di stagione consentirebbe all'italiano di fare esperienza prima di approdare già il prossimo anno in Mercedes al posto di Lewis Hamilton senza aspettare sino al 2026.

