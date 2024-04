Fiorentina, Italiano: "Delusi e amareggiati, la partita decisa dall'espulsione"

Vincenzo Italiano non nasconde la grande delusione per l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta. “In 10 uomini è stata dura, è la nostra prima espulsione e avete visto cosa comporta. A questi livelli è una difficoltà enorme giocare in 10. Abbiamo tenuto botta, ci siamo difesi con ordine, concedendo poco. Siamo anche riusciti a fare gol ma in 10 uomini è dura e si soffre, soprattutto contro l’Atalanta. Abbiamo perso ma abbiamo difeso con ordine e ci dispiace - ha detto l'allenatore della Fiorentina a ‘Coppa Italia Live’ -. Eravamo venuti qui con l’idea di metterli in difficoltà e di andare in finale. Poi il 2-1 loro non ci ha dato la possibilità di reagire. Obiettivo Conference League? La soddisfazione è quella di essere arrivati ancora in semifinale di Coppa Italia e di Conference League che non è una cosa facile. Siamo delusi e amareggiati, volevamo tornare a Roma ma abbiamo incontrato un’Atalanta brava a sfruttare questa possibilità. All’andata il risultato poteva essere più rotondo ma Carnesecchi è stato straordinario. Per la prima volta i ragazzi hanno difeso facendo il blocco basso ma all’ultimo secondo abbiamo preso il 3-1. Non parlo neanche del quarto gol perché ormai la partita era finita ma ci dispiace".